Ekstrem hedebølge i New York: Aflyser megaevents

En festival, en mindebegivenhed for månelandingen og New York City Triathlon er aflyst som følge af varmen

Myndighederne i New York City har aflyst flere arrangementer i weekenden på grund af en hedebølge, som har ramt den amerikanske storby.

Det gælder blandt andet en festival, hvor musikeren John Legend, fodboldstjernen Megan Rapinoe og "The Daily Show"-værten Trevor Noah skulle have optrådt.

Det oplyser borgmesteren i New York City, Bill de Blasio, fredag ifølge nyhedsbureauet AP.

Festivalen, OZY Fest, skulle have løbet af stablen i Central Park lørdag og søndag.

Også et arrangement på Times Square til minde om månelandingen i 1969 er blevet aflyst, oplyser en talskvinde for borgmesteren.

Allerede torsdag oplyste myndighederne i byen, at New York City Triathlon på søndag er aflyst som følge af den ekstreme varme.

Temperaturerne lørdag og søndag ventes at nå over 40 grader langs den amerikanske østkyst og i centrale dele af landet.

Også i byerne Washington D.C., Chicago og Boston er der iværksat tiltag mod varmen.

Sent fredag aften lokal tid var der fortsat 33 grader i New York.

Borgmester Bill de Blasio har givet ejere af bygninger, der er over 30 meter høje, besked på at indstille deres termostater til 26 grader frem til søndag for at spare energi.

Meteorolog David Roth fra instituttet Weather Prediction Center (WPC) fortæller, at området, der ventes at blive ramt af hedebølgen, huser en tredjedel af USA's befolkning.

- 124 millioner mennesker er underlagt vejledende råd eller en advarsel om varme - det er en tredjedel af befolkningen, siger han til nyhedsbureauet Reuters.

Fredag bredte hedebølgen sig fra Kansas til atlanterhavskysten og fra South Carolina nordpå til Maine.

Ifølge prognoserne ventes det, at hedebølgen intensiveres lørdag og søndag.

Myndighederne har opfordret indbyggerne i de berørte områder til at skrue ned for deres klimaanlæg for at undgå at lægge pres på systemet og undgå driftsstop.

Det store amerikanske energiselskab Consolidated Edison har indkaldt 4000 medarbejdere til at arbejde 12-timers-vagter over weekenden, skriver Reuters.