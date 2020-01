Ekstrem-Morten: Mine negle faldt af

Morten Grundsøe fra Kerteminde er tidligere jægersoldat, bjergbestiger og polarfarer, og nu har den 43-årige ekstremsportsudøver også kastet sig ud i at arrangere et løb.

Det skriver Fyens.dk.

Der er tale om noget så ekstremt som en 350 kilometers rute langs hele Fyns kyststrækning, og løbet med navnet Danish Ultra skal afvikles til påske.

Til Ekstra Bladet fortæller han:

- Jeg synes, vi har en helt eminent og fantastisk natur herhjemme, og det vil jeg gerne sætte fokus på, så endnu flere både danskere og udlændinge får lyst til at udfordre sig selv med en oplevelse i naturen.

Morten Grundsøe afprøvede selv ruten sidste forår, og den er ikke for alle og enhver.

- For de fleste andre ville en marathon-distance eller en 100 kilometers distance være nok, men jeg følte, jeg var klar til sådan en udfordring, som var vildere, end noget jeg havde prøvet før.

- Selvfølgelig skal man have lysten til eventyret. Man skal ikke være alt for sart, og man skal ikke have for løse fodled. Det er ikke ligesom at løbe på asfalt eller skovstier, det er løse underlag som sand, sten og i tang, som gør det til en ekstra udfordring, siger han.

Han gennemførte selv ruten på 79 timer og 29 minutter, og for deltagere til Danish Ultra er der sat en øvre grænse på 100 timer.

Fakta om løbet Danish Ultra finder sted 9.-13. april 2020. Starten går fra Kerteminde, og ruten går herefter 350 kilometer rundt om Fyn. Tilmelder man sig den fulde distance, skal løbet klares på maksimalt 100 timer. Det er også muligt at tilmelde sig en kortere distance på 66 kilometer, som går rundt om Hindsholm. Der er ingen krav om, at man har gennemført andre langdistanceløb for at stille op, hverken på den lange eller den kortere distance. Morten Grundsøe anbefaler, at man forbereder sig grundigt både i forhold til udstyr og taktik. Man skal også være forberedt på, at vilkårene pludselig ændrer sig undervejs på ruten, siger han. Man kan læse mere og tilmelde sig på hjemmesiden Vis mere Luk

Mistede hukommelsen

At gennemføre de 350 kilometer var dog ikke uden omkostninger for Morten Grundsøe.

- En ting var, at neglene faldt af og sådan noget. Jeg oplevede også, hvordan mit hoved simpelthen bare var helt brændt af i forhold til min hukommelse og min koncentrationsevne i et stykke tid efter. Helt ærligt havde jeg faktisk svært ved at tænke og lave regnestykker og sådan noget, og det blev jeg noget chokeret over.

- Men da der var gået en måned, følte jeg virkelig, at jeg var blevet nulstillet på den positive måde, og efterfølgende har jeg fået helt ekstraordinær ny energi. Jeg føler, jeg er blevet endnu stærkere, siger han.

For den erfarne ekstrem-løber er den danske natur ideel til at udfordre sig selv. Risikoen for at komme alvorligt til skade er meget mindre, end den for eksempel er, når man bestiger bjerge.

- Man kan blive til grin, og man kan risikere at skulle igennem noget genoptræning, men det er sådan set også det værste, der kan ske, og det synes jeg er fedt, siger han.

Morten Grundsøe betragter det som en slags meditation, når han først er kommet afsted. Man må ikke tænke på, at nu har man ondt, eller at nu har man gennemført 25 procent af turen.

- I stedet skal man bruge energien på at få nye idéer eller evaluere nogle ting i sit liv. Det har man god mulighed for, når man er kommet afsted og er alene i naturen, synes jeg. Så begynder ens hoved at tænke helt anderledes, siger han.

Nye udfordringer

Morten Grundsøe skal ikke selv løbe med på løbet i påsken.

- For mit vedkommende har jeg været den tur rundt, jeg skal. Jeg er helt sikker på, at jeg skal på andre ture, men den tur har jeg krydset af i bogen, siger han.

Han træner i stedet i øjeblikket til en 400-kilometers rute langs den jyske vestkyst, som han regner med at gennemføre i januar eller februar.

- Det der med at have et mål med sit løb, hvor man ikke bare løber fire runder på en strækning, men at man skal nå rundt om en ø eller komme fra den nordligste spids til det vestligste punkt i Danmark. Det der med, at der er et mål, eller noget man har gennemført, det giver lidt mere, end bare at løbe et marathon.

- At det er naturen, der har besluttet, hvad udfordringen skal være, det er smukt for mig, siger han.

Han regner med at kunne klare de 400 kilometer på mellem 78 og 80 timer.