Ekstrem sjælden fugl død i Danmark

Det startede ellers så godt, da Ingela Hallin fra Næstved lørdag morgen var på fuglejagt.

Ved et tilfælde fik hun øje på en uhyre sjælden fugl, fortæller hun til TV 2 ØST.

Og da hun lagde billeder af fuglen op i en Facebook-gruppe, gik det op for hende, hvor heldig hun havde været.

- Det gik amok på nettet. Jeg havde slet ikke forstået, hvor usædvanligt det var, fortæller hun til TV2 ØST.

Højt på ønskelisten

Fuglen - en stendrossel - er nemlig kun blevet set 10 gange i Danmark.

Normalt lever den i bjergrige egne i Sydeuropa og Nordafrika.

Den er formentlig havnet i Danmark, fordi den er trukket for langt.

Det fortæller Stig Jensen, ornitolog og lektor ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet, til Ekstra Bladet.

- Det er en vildt flot fugl, som står på ønskelisten hos rigtig mange fuglekiggere.

Tragisk afslutning

Men lykken var kort for den lille fugl - og for dem, der havde håbet på at se den.

For samme dag, som Ingela Hallin opdagede fuglen, døde den.

Ifølge Stig Jensen er det formentlig, fordi den er løbet tør for energi, da den var trukket alt for langt mod Nord.

- Dens død er tragisk, fordi der er en masse folk, der er interesseret i at se den, lyder det fra Stig Jensen.

- Og så er det ikke særligt almindeligt, at den kommer hertil, og det gør kun attraktionen endnu større.

Stendrosselen er overdraget til Naturhistorisk Museum i København. Her vil den blive undersøgt for at finde den præcise dødsårsag.