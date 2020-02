Ekstrem sjælden: Hund født som minion

Hunden kan risikere kun at leve i et par uger grundet sit store handicap

Du har sikkert set den lille gule legetøjsfigur Carl Minion med kun et øje, som er kendt fra filmen 'Minions'.

Men nu kan filmen 'Minions' måske kobles til det virkelige liv.

I hvert fald blev der forleden gjort et ekstremt sjældent fund i Chachoengsao i Thailand, hvor en lille hund så dagens lys.

Hunden hedder Kevin. Den er født med kun et øje, der sidder midt i panden som følge af en genetisk fejl. Derfor er hunden blevet kædet sammen med Carl Minion.

Derudover har den lille hund store læber som en abe og en lyserød næse, der kunne minde om et følehorn eller lignende.

Den ekstremt sjældne hunds mor er af racen Aspin, som er en indfødt hunderace i Thailand. De fleste hunde af racen Aspin kan leve op til 14 år, men grundet Kevins handicap kan den risikere at have en noget kortere levetid.

Familien, der ejer hunden, har angiveligt talt med en læge. Lægen forklarer ifølge The Sun, at de fleste hunde, grise og geder ikke vil overleve i mange uger med sådan et handicap.

I videoen kan man dog se den nyfødte Kevin i trygge omgivelser med sin familie i Thailand.



