Ekstrem varme nærmer sig Europa

Danmark rammes muligvis ikke, men temperaturerne i Europa kan blive så høje, at det bliver farligt

En 'potentiel farlig' hedebølge er på vej mod store dele af Europa.

Det skriver den amerikanske vejrtjeneste AccuWeather.

Det meste af Europa vil opleve mindst én dag med ekstrem varme i næste uge. Varmen bliver pumpet nordpå fra Afrika og starter i Spanien- Herfra vil den rykke op mod Frankrig og Tyskland, hvor der kan forventes temperaturer omkring 32 grader.

I løbet af onsdag og torsdag kan termometret nogle steder i Europa komme helt op og vise 38 grader, og det forventes dermed, at årets varmeste dage indtil videre i Europa kommer i næste uge.

Også varme i Danmark

Hedebølgen behøver du dog ikke barrikadere dig mod derhjemme. Det bliver varmt i Danmark i næste uge, men landet står til at blive skånet for den afrikanske hede, fortæller den vagthavende ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Det bliver meget, meget varmt i Danmark. Lige nu har vi lovet mellem 23 og 28 grader i næste uge, og lokalt kan den nogle steder komme op på 30 grader, men vi må vente og se, hvordan det bliver, siger Jesper Eriksen, vagthavende meteorolog ved DMI.

De højeste temperaturer i Danmark for juni måned blev målt lokalt i Hillerød til 35,5 grader i 1947.

- Så det går ikke over i historiebøgerne i næste uge, siger den vagthavende.

Mulig varmebølge

For at der skal være tale om en hedebølge i Danmark, skal temperaturerne i gennemsnit være 28 grader eller mere over mindst tre dage.

En varmebølge i næste uge lyder derfor mere realistisk, da graderne i så fald blot skal være 25 grader i gennemsnit over mindst tre dage.

- Vi skal lige lidt tættere på at for at afgøre, hvordan det bliver. Så det kan godt være, vi får en varmebølge, men hedebølge skal man lidt højere op, siger den vagthavende meteorolog.

Selvom vejret i Danmark ikke når samme intense niveau som mange steder i Europa, skal man ikke spøge med de høje temperaturer.

- Man skal altid passe på ikke at dehydrere ved at drikke masser af vand og blive i skyggen.

- Set for hele Europa er det ekstrem hede, der slår flest ihjel, men det sker sjældent i Danmark. Især i Sydeuropa skal man passe på, hvis det bliver over 40 grader, siger Jesper Eriksen.