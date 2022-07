Ekstrem varme rammer England

I denne uge kan temperaturen i England nå op på det højeste niveau, der nogensinde er målt i landet.

Det får nu myndighederne til at forberede en national hedebølge-nødplan, der skal håndtere den voldsomme varme.

Det skriver Sky News.

Varmen kan få nødsituationen til at stige til niveau fire. Det betyder, at varmen er så ekstrem at det udgør en sundhedsrisiko for svage såvel som raske personer.

Temperaturen vil stige i løbet af ugen, og søndag kan blive den varmeste dag i landets historie.

Ifølge mediet anslår flere vejrprognoser, at der er 30 procents risiko for varmerekorden.

- I øjeblikket er der 30 procents risiko for at se den højeste temperatur, der nogensinde er registreret i England.

- Hvis det sker, vil der blive registreret temperaturer, der overstiger den foreløbige rekord fra 2019, hvor der blev målt 38,7 grader i Cambridge.

Det siger Simon Partridge, som er meteorolog hos den nationale vejrservice, Met Office.

Brandfolk kæmper imod skovbrande i Portugal. Foto: Rodrigo Antunes/Ritzau Scanpix

Det er ikke kun England, der får en varm start på sommeren.

I øjeblikket er der høje temperaturer over hele Europa, hvor specielt Italien og Portugal oplever ekstrem varme.

I det centrale Portugal hærger flere skovbrande lige nu, og Italien oplever den værste tørke i mange år.

