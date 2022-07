Ekstrem varme: Togspor i brand

Pludselig stod træbjælkerne på jernbanen i brand i bydelen Battersea i i det sydlige London.

Det skete i går morges på strækningen mellem Victoria og Brixton, skriver flere britiske medier, herunder The Independent.

Network Rail, der står for at drive jernbaner i det meste af Storbritannien, har sat en undersøgelse i gang for at finde ud af, hvad der forsagede branden.

De siger, at det muligvis kan være en gnist, der er opstået fra en opbremsning* - og derefter har sat ild i træbjælkerne.

Advarer

Mandag eftermiddag var temperaturerne 33 grader i nogle områder, og det ser ud til at forsætte for mange af briterne ugen ud.

Det har fået den engelske meteorologiske tjeneste Met Office til at udstede en advarsel om de høje temperaturer.

Network Rail har også advaret om, at varmen kan medføre, at jernbanerne 'udvider sig'. Derfor indførerer man også fartrestriktioner på nogle strækninger.

En talsmand sagde ifølge The Independent, at 'med de ekstremt varme temperaturer, der forventes i denne uge, vil vores specialistvejrteam overvåge vigtige hotspots for at sikre, at vi kan holde tjenesterne kørende sikkert og pålideligt for passagererne.'

'Hastighedsbegrænsninger vil sandsynligvis være på plads i de dele af netværket, der er mest påvirket af det varme vejr.'