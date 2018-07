Ekstrem vejrvideo: Mænd fanget i kæmpe tornado

Den amerikanske stat Iowa blev torsdag 19. juli ramt af en række uventede tornadoer, og det gik hårdest ud over byen Marshalltown, hvor to mænd pludselig fandt sig selv fanget midt i kaosset, og udnyttede lejligheden til at filme nogle imponerende optagelser.

'Torsdag, den dag det stormede, var jeg netop kommet tilbage på kontoret sidst på dagen. Jeg så tornadoen på vej direkte mod min kollega og jeg. Vi skyndte os ud til bagdøren og filmede tornadoen, som passerede direkte over os', beretter Ben Kenner om den hårrejsende oplevelse, som du kan se optagelser af i videoen over artiklen.

Kenner og hans kollega slap godt fra mødet med tornadoen, men ifølge CBS er mindst 17 andre personer i Iowa tilskadekomne efter uvejret.

Milliondyrt byggeprojekt smadret

Dertil kommer de materielle skader, hvor Marshalltown er særligt hårdt ramt. Tornadoen har nemlig efterladt voldsomme skader på de historiske bygninger i byens centrum, som har været under forskønnelse i årevis.

- Siden 2002 har vi brugt 50 millioner dollars (cirka 318 millioner kroner, red.) på bygningsrenovering, og nu ser vi det her, jeg bliver simpelthen dårlig, siger Jenney Etter, der er administrerende direktør nonprofit-gruppen Marshalltown Central Business District.

- Vi gjorde kæmpe fremskridt med at restaurere bymidten, så det her er virkelig katastrofalt, for vi var så godt i gang. De her bygninger var smukke.

Statslige institutioner har forpligtet sig til at hjælpe med oprydningen efter stormvejret, oplyste Guvernør Kim Reynolds fredag.