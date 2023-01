Ekstrem ventetid får danskere til at søge mod Sverige: - Helt grotesk

Mange tusind danskere lider af kronisk migræne, som går ud over både livsglæde og livskvalitet. Men der er venteliste til en særlig type migrænemedicin i Danmark, og det får flere og flere til at drage til Sverige efter hjælp

26-årige Anna ligger i et mørkt rum med en kølemaske på panden. Smerten er så intens, at hun mest bare har lyst til at ligge i fosterstilling og græde. Det suser og dunker for ørene, og ved øjnene mærkes det ligesom om, nogen borer fingrene ind.

Hovedet føles som om, der er sat et bælte rundt om kraniet, som strammes så meget, at der kommer et tryk omkring. Som om hjernen vil svulme op, men der ikke er plads til den.

Hun ved ikke, om det vil vare seks eller 30 timer.

Anna kan ikke andet end at ligge i et mørkt rum, når hun har sine migræneanfald. Foto: Linda Johansen

- Hvorfor fortjener jeg den ikke?

Anna Løfqvist har kronisk migræne. 20 dage om måneden har hun slemme anfald med invaliderende smerter. Da migrænen ud af det blå opstod for fire år siden, blev Anna efter 1,5 års udredning godkendt til en særlig migrænemedicin, den såkaldte CGRP-medicin.

Men hun måtte - som mange andre danskere med kronisk migræne - på venteliste til medicinen og blev stillet 2-3 år i udsigt, før det ville blive hendes tur.

- Jeg har siddet i venteværelset og set folk få medicinen udleveret lige for næsen af mig. Og jeg havde bare lyst til at falde ned på mine grædende knæ og være sådan: 'Vil du ikke hjælpe mig? Hvorfor fortjener jeg ikke den her hjælp?'

Under sin et år lange sygemelding tog hun sagen i egen hånd og opsøgte en neurolog i Sverige. Her er hun siden november 2020 blevet behandlet.

- Jeg synes, det er helt grotesk, at vi er nødt til at søge til udlandet for at få den nødvendige hjælp, siger Anna Løfqvist, der laver podcasten 'Hjernesorger' for migræneramte og pårørende.

- Jeg har simpelthen så svært ved at forstå, at vi skal gribes af et andet sikkerhedsnet.

Anna Løfqvist studerer i dag på deltid på grund af migrænen. Foto: Linda Johansen

Stigende efterspørgsel

Et af de steder, der griber de lidende danskere, er Migränkliniken. Hver sjette uge tager klinikchef Monicha Norén til Malmø med en neurolog for at imødekomme den stigende efterspørgsel fra danske patienter.

Klinikken startede op for to år siden, fordi de blev kontaktet af flere danskere, der ønskede hjælp.

- Reaktionerne fra de danske patienter, der kommer, er, at de er meget taknemmelige og glade. Men i første omgang også fortvivlede og bekymrede, fortæller Monicha Norén.

Den følelse genkender Anna Løfqvist.

- Det var da ikke en fed følelse at skulle tage til Sverige. Det var med ondt i maven over, hvad der ventede mig, og det føles jo forkert et eller andet sted. Jeg ville jo helst bare gerne føle mig tryg og omfavnet af det danske system, siger den 26-årige kroniker, der som følge af sygdommen studerer på deltid.

Monicha Norén er sammen med en neurolog på klinikken i Malmø hver sjette uge for at hjælpe danske patienter, der har søgt mod Sverige. Foto: Hans Fältros/Mops

Et liv på pause

I dag tager Anna til Sverige minimum hver 10. uge, men før hun fik den nødvendige hjælp, følte hun, at hendes liv var sat på pause.

- Jeg har følt, jeg blev tabt på gulvet, og der ikke var nogen, der syntes, det var værd at samle mig op, siger Anna Løfqvist.

Det kan Monicha Norén nikke genkendende til.



- Migræne har aldrig været en sygdom, der prioriteres. Du dør ikke af det. Men livskvaliteten er ekstremt påvirket, fortæller klinikchefen.

Selvom Anna Løfqvist får den nødvendige hjælp, er hun stadig frustreret.

- Vi er alt, alt for mange, der står i den her situation og bare synes, det er helt håbløst.

Formand: 'Fuldstændig vanvittigt'

Hos Danmarks Patientforening for Hovedpineramte hører de hyppigt om danskere, der tyr til de svenske naboer for at få hjælp.

- Det er jo fuldstændig vanvittigt, at man ikke kan få en behandling for en sygdom, som er så udbredt, som migræne jo rent faktisk er i Danmark. Og det er jo med til at nedsætte folks livskvalitet, siger formand Christian Hansen.

- Og det er også med til at skabe flere sygedage herhjemme, så det koster jo samfundet mere, end hvis man bare sørgede for, at alle kunne få den medicin herhjemme, og at man fik bragt ventelisterne ned.

- Hvad mener du om, at det er nødvendigt for danskere at søge til Sverige?

- Det er fuldstændig vanvittigt. Det viser lidt om, hvor lidt anerkendt hovedpine faktisk er i Danmark, når vi kan stå med sådan nogle problemer