Ekstreme mængder regn: Risiko for oversvømmelser

Både blæst og regn gør, at der flere steder i landet kan være risiko for oversvømmelser

De massive mængder nedbør tager ikke en slapper, bare fordi det bliver weekend. Tværtimod.

Over hele landet hænger et større regnvejr, og især Jylland kommer til at få problemer på grund af lørdagens regnmængder.

- Det regnvejr, vi har i dag, er ikke ekstremt i sig selv. Men det er ekstremt, fordi der har været så meget på det seneste, at det kan blive problematisk i dag, siger Erik Hansen, vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

Især i Jylland er jorden nemlig så mættet, at lørdagens nedbør ikke kan sive ned. Så den seneste uges problemer med oversvømmelser i flere jyske byer kan risikere at fortsætte.

- Der kan komme risiko for oversvømmelser, for når jorden er mættet, så løber alt vandet ned i åer og vandløb, der så kan gå over sine bredder, fortæller den vagthavende meteorolog.

Det kommer i alt til at regne mellem seks og 12 millimeter lørdag.

Kan forvolde skade

Det dybe lavtryk er på vej øst over, så det kommer til at klare noget op med noget sol. Men det våde vejr er ikke færdig med Jylland af den grund.

Der kommer til at være en del byger, og så kommer vinden også til at tage godt til.

- Der er virkelig fart på blæsten. Der kommer hård vind til hård kuling fra vest med vindstød af stormstyrke, siger den vagthavende ved DMI.

Det er ikke mange dage siden, at Jylland sidst var plaget af oversvømmelser. Her 17. februar står en kolonihaveforening i Holstebro under vand. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Vestenvinden udløser endda et par varsler hos DMI, da blæsten gør, at vandstanden flere steder stiger - hvilket kan føre til kystnære oversvømmelser og betydelige skader på klitter, diger, havne og bygninger.

Ved den vestlige Limfjord varsles der om 'farligt vejr' fra klokken 17 lørdag til klokken 5 mandag med en forhøjet vandstand på mellem 1,3 og 1,6 meter over den normale vandstand.

Og ved Vadehavet varsles der om 'voldsomt vejr' fra klokken 23 lørdag til klokken 5 søndag. Den højeste vandstand forventer DMI kommer til at være knap tre meter over den normale vandstand.

Søndag bliver vejret ikke meget bedre. Det kommer stadig til at blæse en hel del, dog en smule mindre end lørdag. Søndag kommer der også byger over landet.