Ekstreme tal: Temperatur når 60 grader

En kombination af velkendte klimaforandringer, stigende havtemperaturer og det, at vi befinder os i et såkaldt El Niño-år - en periode med ualmindelig opvarmning i det tropiske Stillehav, som påvirker atmosfæren - betyder, at vi lige nu slår globale varmerekorder

Rundtomkring i Europa bliver der i øjeblikket sat den ene varmerekord efter den anden.

Men det er bestemt ikke positive rekorder, der er tale om.

Flere steder i Spanien - særligt i den sydvestlige region Extremadura - er overfladetemperaturen på jorden nået helt op på 60 grader, viser nye satellitbilleder ifølge mediet Independent.

Fra blodrødt til sort

Det betyder, at farven på meteorologernes varmekort er skiftet fra at være blodrødt til helt sort.

Der er tale om overfaldetemperaturen på jorden, og det skal altså ikke forveksles med selve temperaturen i luften.

Men i Frankrig, Schweiz, Italien og Tyskland har temperaturerne også nået hidtil usete højder.

Temperaturen i Rom er ekstrem. Folk bruger paraplyer til at skygge for solen. Foto: Remo Casilli/Ritzau Scanpix

Eksempelvis er der på Sicilien blevet målt temperaturer på op til 48 grader.

Den voldsomme hedebølge i særligt det sydlige Europa har ifølge CNN fået navnet 'Cerberus'.

Det stammer fra Dante's Inferno og er opkaldt efter et trehovedet monster, som vogter porten til helvede.

Undgå alkohol

Italiens sundhedsministerium har udsendt en såkaldt 'rød advarsel' til befolkningen i 27 byer. Det betyder, at der der er risiko for at dø i den ekstreme varme. Derfor har regeringen opfordret folk til at opholde sig inden døre, sørge for at holde sig hydreret samt undgå at drikke alkohol.

Dertil er virksomheder blevet bedt om at give medarbejdere fri mellem middag og klokken 17.

Den højeste temperatur, der nogensinde er blevet målt i Europa, er 48,8 grader, men 'Cerberus' forventes at nærme sig den ekstreme rekord.