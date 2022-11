Ekstremt billig el: Tredobler i eftermiddag

Vinden rusker i træerne, og ugen er for alvor startet med efterårsvejr, som vi kender det i Danmark med regn og blæst.

Dem på cykel i dag bander nok vinden langt væk, men dem med variable el-prisaftaler kan klappe i deres hænder.

For i dag er strømmen ekstrem billig over hele landet - undtagen i de sene eftermiddagstimer, hvor prisen over tre timer tredobler.

Energikrisen fortsætter, men hvor sandsynligt vil det være, at Danmark kan opleve blackout? Det svarer professor i energiplanlægning, Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen på i videoen her

Forbered maden

Selvom Danmark er et lille land, er der ofte relative store prisforskelle mellem vest og øst.

Det specielle ved i dag, er dog, at prisen næsten er fuldstændig lige på begge sider af bæltet hele dagen igennem.

Det meste af dagen - helt præcist fra midnat og til klokken 16 i dag - er prisen eksklusiv moms, nettariffer og afgifter under 0,60 kroner.

Det er dog med at få lavet aftensmaden klar, for mellem klokken 17 og 20 tredobler prisen og kommer på sit højeste klokken 17 og 18 til at koste 1,16 kroner, før det igen falder ned og lander under de 0,60 kroner resten af aftentimerne.

Så meget kan du spare på den el-regning

Regn og blæst

Vejret i dag er normalt ikke vejr, som man klapper i hænderne over, men den aktuelle energikrise har fået mange danskere til at sætte pris på blæsten.

Og det er netop også årsagen til, at prisen på strøm er så landsdækkende billig i dag.

Dog skal man være opmærksom på, hvilken aftale på strøm man har, for hvis det skal kunne betale sig at udnytte det billige timer på dagen, er det vigtigt ikke at have en fastprisaftale.

