Ekstremt held: Vinder seks gange i samme lotteri

Juletiden er sød i år for en meget heldig amerikansk lotteri-vinder

Gennem de seneste 20 år har amerikanske Raymond Roberts spillet lotto i håbet om at vinde den store genvist. Denne jul er ingen undtagelse.

En kold decemberdag havde han nemlig en rigtig god mavefornemmelse, som sagde ham, at han måtte ned efter lottokuponer hos den lokale spiritusforretning i Massachusetts.

Han endte med at købe hele seks, hvor han valgte præcis den samme talkombination på dem alle, skriver BBC.

Og det, må man sige, var en virkelig god idé.

For Raymond Roberts endte med at vinde på alle seks kuponer og har derfor inkasseret omkring to millioner dollars. Oveni denne vanvittige pengesum får han også udbetalt 25.000 dollars årligt resten af livet.

Vinder-kombination

Har du indtil nu tænkt, hvad de magiske tal er?

Så har Raymond Roberts været så venlig at dele opskriften på en god kombination.

Han har simpelthen lavet sin egen talrække med inspiration fra vigtige fødselsdage og andre livsmarkeringer. Kombinationen har han brugt førhen - uden held. Men det held er i den grad vendt.

Millionerne skal blandt andet bruges på en motorcykel.