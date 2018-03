Ekstremt isslag: Må kravle gennem gaden

Det er ikke kun herhjemme, man kæmper med kulden - i denne lille by dog i en hel særlig grad. Prøv ikke at smile, når du ser dette

Kombinationen af bidende kulde og kraftige vinde gør det for tiden svært at tro, vi har bevæget os ind i foråret. Til gengæld kan vi trøste os med, det går fremad.

Men ikke på den engelske sydkyst, hvor sandstrande og palmer ellers ikke er et usædvanligt syn.

Eller det vil sige en smule - og så lidt tilbage igen. Helt bogstaveligt.

DMI advarer: Her rammer 'voldsomt vejr' i dag

Her har kulden også sat sit aftryk, og det i en grad, som indbyggerne i Swanage har kunnet både grine og græde over.

Her havde den isnende kulde tilsat en gang regn tidligere på ugen forvandlet byens gader til deciderede skøjtebaner.

Noget, fodgængerne på gaden havde sit hyr med - særligt, hvor hældningerne er store - men også tilskuere 'i sikkerhed' kunne more sig over. Se bare i videoen ovenfor, som en lokal har optaget fra sit vindue, og prøv, om du selv kan undgå at smile.

Manden bag videoen, Paul Dubbelman, havde ifølge eget udsagn selv kort forinden haft sit hyr med at komme op ad bakken til sin lejlighed og løb derfor omgående ind i soveværelset for at filme, da han hørte mændene på gaden.