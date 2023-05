Ekstremt lange ventetider hos huslejenævnene

Har du erfaringer med lang sagsbehandlingstid hos huslejenævnene? Så skriv til journalisten her.

Er din husleje stukket af, eller er du uenig med udlejer om renovationsprojekter i din lejebolig, skal du have is i maven, hvis sagen ryger videre til landets huslejenævn.

I mange kommuner er ventetiderne nemlig stukket af. Det drejer sig især om sjællandske kommuner, hvor ventetiden i 2022 nogle steder er fordoblet fra året før.

Hober sig op

Ekstra Bladet har henvendt sig til de fem kommuner, hvor sagsbehandlingstiderne var værst i 2022.

Fælles for kommunernes forklaringer er, at huslejenævnene har fået flere sager ind, som gør, at ventetiden bliver længere.

Høje-Taastrup og Køge Kommuner påpeger over for Ekstra Bladet, at der er en mulighed for, at tallene fra Social- og Boligstyrelsen ikke er retvisende.

'Vi kan ikke afvise, at der er sager, som ikke er markeret rigtigt i systemet, således at de fremstår som igangværende, men faktisk er afsluttet,' skriver Anette Vorm, chefjurist i Høje-Taastrup Kommune.

I Køge Kommune ser man, at nogle af sagerne bliver registreret et stykke tid efter, borgerne har fået svar om afgørelse i en given sag.

Kommunernes svar kan læses i nedenstående faktaboks.

Økonomi fylder

Lejernes Landsorganisation, LLO Hovedstaden, er i kontakt med mange af de lejere, der ønsker en sag behandlet hos huslejenævnene.

Her fortæller direktør hos LLO Hovedstaden, Claus Højte, at de sager, der tager længst tid er dem, der omhandler økonomi, da de ofte er 'komplicerede'.

- Vi kan ikke forstå, at det tager så lang tid. Der er simpelthen så mange sager, der er afgørende for folk. Især fordi huslejen i hovedstadsområdet er blevet så høj.

- Hvis man bor i en moderniseret lejlighed eller en nybygget ejendom, har man i gennemsnit en husleje, som svarer til halvdelen af ens disponible indkomst. Det er ikke en klage over en parkeringsbøde det her, siger han til Ekstra Bladet.

Udlejerne sender også sager ind, som tager tid, understreger han.

Bekymringen fylder

De fleste lejere er vant til at skulle forholde sig til, at man aldrig rigtig ved, hvad der kommer ind ad brevsprækken, da man ikke selv er herre over sin bolig.

Første stop på kommandovejen er udlejer, hvis man vil have ændret noget i sin bolig eller er utilfreds med omstændighederne. Men tålmodigheden er blevet kortere og kortere fra lejerens side, erfarer LLO.

- I dag betaler nogle halvdelen af deres indkomst i husleje, så når der er noget galt i lejeboligen, er man hurtigere til at kræve, at det også skal være i orden. Det giver også flere sager i nævnene.

- Lejerne bekymrer sig også for, om der sker noget med deres ejendom eller lejlighed, der gør, at de ikke kan blive boende.

- Er der noget, man kan gøre for at være proaktiv som lejer, så man er forberedt så godt som muligt evt. for at undgå nogle sager?

- Det kan du ikke.

- Man skal altid snakke med sin udlejer først. Men du kan ikke forberede dig på sagen. Det øjeblik sagen rammer nævnet, går den i stå, uanset hvad du gør, afslutter direktøren.

