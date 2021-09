Ekstremt sjælden svamp fundet i Danmark

Den kan ikke ses med det blotte øje. Saccobolus caesariatus er en halv millimeter i diameter og har tilsyneladende optimale levevilkår på en indtørret harelort, der har ligget længe i solen på Samsø.

Det var i hvert fald netop på en gammel harelort, Karen Poulsen fandt den yderst sjældne svamp for første gang i Danmark - og for 15. gang i verden ifølge Global Biodiversity Information Facility.

- Det var fantastisk stort. Min mand og jeg drak en flaske den aften, jeg fandt den – det hører sig vist til, siger Karen Poulsen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det første folk spørger om, når de hører om mit fund er: Spiste du den? Det er lidt sjovt, når nu den er så lille, og den ovenikøbet sad på en harelort.

Brugte mobilkamera

Hun fandt den ved hjælp af zoom-funktionen på sin smartphone, og da hun stadig var i tvivl om, hvad det var, tog hun den med hjem under mikroskopet.

Hun troede oprindeligt, at det var en anden sjælden - dog ikke nær så sjælden - svamp hun havde fundet, så hun sendte billeder og data til Danmarks Svampeatlas.

- Hvis det, jeg finder, virker interessant, så sender jeg det ind til dem. Så vurderer de mit fund.

Torsdag blev Karen Poulsens fund godkendt i Danmarks Svampeatlas. Det er hendes svampefund nr. 510 på Samsø, som er godkendt af eksperter. Eksperterne fra Danmarks Svampeatlas kunne fortælle hende, at det var den yderst sjældne svamp Saccobolus caesariatus, som er så ukendt i Danmark, at den ikke har et dansk navn.

- Den bliver nu fremhævet på svampedatabasens hjemmeside. På deres hjemmeside står den som en ny art, og nu indgår den i den fremtidige forskning, siger Karen Poulsen.

Ikke første store fund

Den meget lille svamp har et lyslilla frugtlegeme, hvor der kan ses mørke sporepakker, der har givet svampen slægtsnavnet Prikbæger. Hver 'prik' indeholder 8 mikroskopiske sporer.

Selvom Karen Poulsen er stolt over sit seneste sjældne fund, så er det ikke hendes største fund til dato. Sidste år fandt hun en svamp, der blev fundet for første gang i Danmark og blot for anden gang i verden.

- De ting, jeg finder som den første, er så små ting, og der er ikke mange, der kigger efter den slags. Jeg bruger stort set alle mine vågne timer på at lede efter svampe på Samsø, siger hun.

Opfordring til andre naturelskere

Mange af de svampe, hun finder, er fundet i Danmark før, men aldrig på Samsø.

- Der er ikke ret mange, der har kigget efter svampe på Samsø. Derfor finder jeg mange svampe, der ikke tidligere er registreret her. Jeg synes generelt, der mangler et samlet billede over Samsøs natur, og derfor bruger min mand og jeg meget tid på at udforske den, siger Karen Poulsen.

De to har både en hjemmeside og en Facebookside, som de har kaldt 'Samsøs Natur', hvor de deler deres fund og viden om Samsøs natur.

- Det med at finde nye og sjældne arter er meget fascinerende, og det er det, der driver interessen. Jeg vil opfordre andre til at tage ud i naturen med åbne øjne og en undren, så finder man altså en masse spændende ting, siger Karen Poulsen.

- Det er et eventyr at tage ud hver gang, og så er det jo også et eventyr, når man kommer hjem og skal undersøge sine fund nærmere.