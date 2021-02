Ekstremt sjældent foto taget ved Møns Klint

Museumsinspektør for Nationalmuseet og arkæolog, Jeanette Varberg, var fredag på det helt rigtige sted på det helt rigtige tidspunkt.

Hun befandt sig på Møns Klint, hvor ekstremer mødes. Her er en vild, hvid verden af kridt, hvor naturkræfterne raser, og det var Jeantte Varberg førstehåndsvidne til.

Hun tog et foto af et skred på Møns Klint i eftermiddags, og det er ifølge hendes eget udsagn første gang siden 1994, at det er lykkedes for nogen at fange det særlige øjeblik.

- Vi var cirka 200 meter derfra, da det lyder som tordenvejr. Jeg når at tænke, at der ikke kunne være torden nu. Så kom der en svag rystelse, og så kom skredet.

- Jeg hev bare telefonen op af lommen, fordi jeg tænkte: Det her er godt nok vildt. Jeg når ikke at få billeder af første del af skredet, men jeg når at få vandfaldet af kanten, hvor der efterfølgende er en kæmpe sky, der vokser ud, siger Jeanette Varberg til Ekstra Bladet.

Jeanette Varberg fangede i dag, ifølge eget udsagn, for første gang siden 1994 et billede af et skred på Møns Klint. Foto: Jeanette Varberg

Opdaget skred dagen inden

Jeanette Varberg havde dagen inden observeret, at der havde været et skred på Møns Klint. Derfor tog hun familien med på tur i håbet om at opleve fænomenet på første hånd.

Og heldet tilsmilede dem, da de 200 meter væk blev vidner til et stort skred på klinten.

- Jeg havde opdaget, at der havde været et skred dagen før, hvor vores børn ikke var med, og det ville vi gerne vise dem.

- Men vi var meget opmærksomme på, at det kunne være farligt og derfor holdt vi os på god afstand, lyder det fra museumsdirektøren.

Støven lægger sig efter skredet. Foto: Jeanette Varberg

Politiet advarer

Politiet har haft en tilsynsførende ude og kigge på skredet.

Det flotte billede og skredet fra klinten vil med stor sandsynlighed tiltrække sig stor opmærksomhed i de her lukkede coronatider. Derfor har politiet en opfordring til de mennesker, der tager ud på klinten for at jage fænomentet.

- Man skal selvfølgelig tænke sig om og vise agtpågivenhed, når man bevæger sig sådan nogle steder, siger Anders Dahl Nielsen, vagtchef ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi.

Møns Klint er syv kilometer og lang, og op til 128 meter høj. Den strækker sig fra Møn Fyr i syd til Liselund Slotspark i nord. Det er danmarks højeste klint.