Ekstremt sjældent øjeblik: Måske første gang nogensinde

Ægtepar filmer to eksemplarer af sjældent set fisk samtidig. Se de unikke optagelser herunder

At se en sildekonge svømme i vandoverfladen er et ekstremt sjældent syn, som ifølge overtro enten varsler en storslået fangst eller en stor katastrofe under opsejling.

I japanske Echizen var der dobbelt op på varslerne lørdag, da to sildekonger på omtrent seks meter blev set svømme ved siden af hinanden i vandoverfladen tæt på kysten, beretter Newsflare.

Ifølge japanske eksperter er det formentlig første gang nogensinde, man har filmet to eksemplarer af verdens største benfisk på så lavt vand.

'Det er et ekstremt sjældent og dyrebart syn', lyder det i en udtalelse fra det lokale Echizen Matsushima Aquarium, hvor havbiologerne er i ekstase over optagelsen, som du kan se i videoen ovenfor.

Her fremviser en gruppe amerikanere en kæmpe sildekonge, som skyllede op på stranden i Californien. Foto: Ritzau

Det var ægteparret Koji og Kotome Tabira, der filmede de to sjældent sete fisk, som normalt foretrækker at opholde sig på cirka en kilometers dybde, hvor de kan blive op til 11 meter lange. Ifølge parret kunne fiskene ses i vandoverfladen i omtrent to timer, før de forsvandt tilbage i dybet.

I 2009 og 2010 skyllede omtrent et dusin sildekonger op ved japanske kyster. Det er af mange japanere siden blevet tolket som et varsel om Tohoku-jordskælvet i marts 2011 og den efterfølgende tsunami, der kostede over 19.000 mennesker livet og førte til nedsmeltning i tre reaktorer på atomkraftværket Fukushima Daini.