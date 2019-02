Ekstremt smitsom sygdom hærger Europa

- Den mest smitsomme sygdom, vi kender.

Sådan beskriver afdelingslæge Peter Henrik Andersen ved Statens Serum Institut sygdommen mæslinger, der for øjeblikket hærger i Europa.

Nye tal fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, viser, at der i 2018 var 82.596 registrerede tilfælde af mæslinger. Det er tre gang så mange som i 2017 og hele 15 gange flere end i 2016.

Årsagen til de rekordhøje tal er dels et enormt udbrud af mæslinger i Ukraine, og så har Øst- og Sydeuropa været hårdt ramt.

- Baggrunden for det er dybest set, at der er for få, der er vaccineret, siger Peter Henrik Andersen om de mange udbrud.

Siden 1974 har man vaccineret mod mæslinger i Danmark, og alle små børn bliver tilbudt vaccinen.

Mangler vaccine

Fra WHO's side lyder det, at der aldrig før har været så mange europæere, der er vaccinerede som i 2018, og afdelingslæge Peter Henrik Andersen forklarer, at sygdommen nu især stortrives hos voksne.

- Det er simpelthen fordi, der er unge og voksne, der ikke fik vaccinen, dengang de var børn. Det er dem, der nu rammes af mæslinger, fordi man ikke fik en vaccine på det tidspunkt, hvor det blev tilbudt, forklarer Peter Henrik Andersen.

Virussen smitter gennem luften, og der skal næsten intet til, for at den spredes

- Det kan være en, som du meget kortvarigt er gået forbi, eller det kan sågar være en, der har siddet i metroen og går ud af metroen, og så kommer du ind og sætter dig. Og så hænger der stadig viruspartikler i luften, siger afdelingslægen.

Advarer danskere efter virus-alarm: Mød ikke op uanmeldt

Under kontrol

Trods rekordhøje smittetal i Europa, findes sygdommen - på papiret - ikke længere i Danmark.

- Det er så meget under kontrol, så vi opfylder WHO's bestemmelse for at sige, at sygdommen er elimineret i Danmark. Det vil sige, at vi har så god vaccinationstilslutning, og vi har så få tilfælde, at vi kan gøre rede for dem på en så detaljeret måde, at vi får kontrol med eventuelle udbrud meget hurtigt, fortæller Peter Henrik Andersen.

Der var dog flere personer i Danmark, der var smittet i 2018, blandt andet blev et skolebarn smittet på en ferie.

Ekstremt smitsom sygdom fundet i Danmark: Skolebarn smittet

For at få bugt med sygdommen i Danmark, blev vaccinen i 2018 gjort gratis for alle, der ikke er vaccineret i forvejen og ikke har haft sygdommen.

- Det er for at sikre, at flest muligt er beskyttet, så vi ikke får udbruddet i Danmark, men også for at man er beskyttet, når man skal ud og rejse. Ellers kan man få sygdommen og tage den med hjem.

Har man allerede haft mæslinger én gang, kan man ikke blive smittet igen.