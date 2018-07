Ekstremt usædvanligt: Tørken fortsætter

Danmark har set en del regn og temperaturen er dalet en smule, men ser man på resten af juli og begyndelsen af august, står den danske sommer ifølge DMI på varmt og tørt vejr.

Temperaturen forventes resten af denne uge at ligge mellem 22-26 grader, dog kan det blive en anelse køligere ved den jyske vestkyst, som får køligere luft ind fra Nordsøen.

Tørken fortsætter

Til glæde for de, der holder sommerferie i Danmark, bliver resten af juli og begyndelsen af august sandsynligvis lige så varm og tør, som vi har oplevet hele juni og begyndelsen af juli.

- Vi kommer til at opleve et højtryksområde, som vil ligge sig omkring Danmark. Så vi får varmt og solrigt vejr med temperaturer, der vil ligge omkring 22-28 grader. Måske vil vi endda igen kunne komme op over de 30 grader nogen steder, lyder det fra meteorolog hos DMI Steen Hermannsen, der har taget et kig på månedsprognosen.

Tørken har altså bidt sig godt og grundigt fast i Danmark. Og en så lang periode med varmt og tørt vejr er altså ifølge DMI ekstremt usædvanligt.

- Det er ganske usædvanligt - for ikke at sige ekstremt usædvanligt. Kun seks gange, siden de registrerede målinger begyndte i1874 har vi set tilsvarende tørre perioder.

Trods det varme og solrige vejr, er mange danskere dog nærige med solcremen. I nedenstående klip viser Peter Dalum fra Kræftens Bekæmpelse hvor meget solcreme man rent faktisk skal bruge for at det giver den rette effekt.