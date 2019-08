Ekstremt vejr i Tyskland: - Vi dør!

Et kærestepar filmede den voldsomme storm i Hessen, hvor vragrester fløj gennem luften. Se optagelsen her:

- Vi dør, vi dør!

En tysk kvinde kunne ikke holde sin frygt tilbage, da en voldsom storm hærgede byen Hessen nær Frankfurt i Tyskland søndag.

Kvindens kæreste filmede vragrester flyve gennem luften, mens han også selv var tydeligt mærket af det ekstreme vejr.

- Oh my god!, lød det, da parret pludselig oplevede et voldsom vindstød.

Trafikale problemer

Det voldsomme blæse- og tordenvejr skabte store trafikale problemer flere steder i Tyskland søndag.

Særligt Frankfurt var hårdt ramt, efter en el-boks blev ramt af et lyn. Det gav signal-problemer og skabte store forsinkelser på flere toglinjer.

I Frankfurt lufthavn var der også problemer, da man blev nødt til at aflyse mere end 40 flyafgange.

Store skader

I Mainz havde det voldsomme vejr også godt fat i både træer og huse. Tagsten fløj ned fra tagene og ind i andre huse, der fik materielle skader.

Flere steder i byen væltede træer på jorden.

Generelt har store dele af det centrale og sydlige Tyskland været hårdt ramt af det brutale vejr.