Ekstremt vejr: Slår Europa-rekord

Tordenvejr og voldsomme regnskyl var vejrudsigten for Genova-området i mandags.

Men nu viser det sig, at de våde timer slog europæisk rekord. Aldrig før er der i Europa faldet 74 centimeter regn på 12 timer.

Det er til sammenligning blot et par centimeter mindre, end hvad der gennemsnitligt falder i Danmark på et helt år.

Det er klimatologen og vejreksperten Maximiliano Herrera, der driver profilen Extreme Temperatures Around The World, der ifølge CNN har slået fast, at der er tale om en rekord.

Bro styrtede sammen

I byen Rossiglione, der ligger omtrent 60 kilometer fra Milano, faldt der hele 93 centimeter.

Der er ingen meldinger om døde i forbindelse med vandmasserne i området, men flere personer blev skadet, fordi uvejret førte mudderskred og oversvømmelser med sig.

En bro styrtede sammen i byen Quiliano ifølge lokalmediet Corriere della Sera og det fik myndighederne til at lukke for trafik og gående på alle broer i området.

Flere steder, blandt andet storbyen Genova, blev skolerne lukket sammen med markeder, udendørs sportspladser og parker, skriver AP.

Se nogle af videoerne fra området herunder ...