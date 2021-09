El Chapos hus er med i lotteri

Mexico udlover Joaqin "El Chapo" Guzmans hus væk i et nationalt lotteri. Sidst El Chapo var i huset var i 2014, hvor det lykkedes ham at flygte fra myndighederne

Joaqin El Chapo Guzmans tilflugtshus kan vindes i nationalt lotteri i Mexico.

Da El Chapo boede i huset, var der overvågningskameraer ved hvert hjørne og et hul under badekarret, som førte ned til underjordiske tunneller, så man hurtigt kunne komme væk.

I dag er overvågningskameraerne taget ned og hullet under badekarret er fyldt. Nu er det klart til at blive vundet af en heldig mexicaner. Det skriver Sky News.

Det er Mexicos Institut to Return Stolen Goods to The People (INDEP), der har stået for at gøre huset klar til lotteriet.

El Chapos flugttunnel fra 2015. Foto: AP

Flugtkongen

Sidst El Chapo befandt sig i huset, var i 2014, hvor han pludselig fandt sig selv omringet af soldater. Han brugte flugtvejen under badekarret til at slippe væk. Men hans frihed varede kun i enkelte dage. Han blev fanget ved sin lejlighed i Mazatlan Mexico et par dage efter flugten.

Forinden havde han allerede i 2001 skabt sig et rygte som flugtkonge, da det lykkedes ham at flygte fra et af Mexicos mest sikre fængsler.

I juli 2015 formåede han at flygte fra et andet af de mest sikre fængsler i Mexico. Her fik han gravet en tunnel fra sit bad og ned til kloakken, hvor der stod en motorcykel på skinner klar til at transportere ham væk.

I 2019 blev han fanget igen, og her fik han sig en livstidsdom.

El Chapos bad i hans celle, som han flygtede fra i 2015. Foto: AP

Toværelses

INDEP skriver ikke, at det er El Chapos hus. Huset er toværelses, og det er vurderet til 183.000 dollars.

Sidste år prøvede mexicanske myndigheder at bortauktionere det, men der var ikke nogen interesserede købere. Det var vurderet til 130.000 dollars.

Det er først gang, at Mexicos nationale lotteri udlover ejendomme, og overskuddet vil gå til Mexicos OL atleter.