El-katastrofe: Det værste år nogensinde

2022 blev et horribelt år for danske el-kunder

Det er efterhånden ikke nogen nyhed, at det er dyrt at være dansker.

Men det er alligevel opsigtsvækkende, at 2022 blev det værste år nogensinde for private danske el-kunder.

Konstateringen kommer fra finans.dk, der skriver, at den gennemsnitlige markedspris for en kWh var 1,60 kroner i 2022, hvilket er en 'historisk rekord'. Desværre af den mere ærgerlige slags.

Ifølge finans.dk betyder det. at en gennemsnitlig familie med et forbrug på 4500 kWh på et år betalte 7200 kroner alene for den rå el. Lægger du moms oveni, bliver det til omkring 9000 kroner.

Til sammenligning var prisen 1125 kroner i 2020, og i 2021 var det godt 3700 kroner.

Heldigvis er prognoserne for 2023 ikke helt lige så grelle. Ekstra Bladet har de seneste uger beskrevet, hvordan gaspriserne er styrtdykket, og det skulle gerne komme de danske forbrugere til gode. Naturgas bruges nemlig i vid udstrækning til at skabe elektricitet.

