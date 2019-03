El-løbehjul gør Inge bange

Inge Petersen fra Kastrup har ikke prøvet de populære elektriske løbehjul, som for ca. to måneder siden blev tilladt i Danmark.

Alligevel ser hun dem som et irritations-og faremoment i gadebilledet i København, hvor mindst 400 af slagsen er trillet ind.

- Jeg kan lige se for mig, hvor hurtigt der kan ske et uheld, når de kommer kørende på cykelstien og er til fare for cyklister og andre trafikanter, siger den 84-årige pensionist, som normalt er en ivrig cyklist.

Inge Petersen på 84 år føler sig ikke tryg med el-løbehjul i trafikken. - De hører ikke til i byen, men på landet, fastslår hun. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Et uheld - dog uden indblanding af et el-løbehjul - afholdt hende i mandags fra at tage cyklen ind til byen.

Kritikere af el-løbehjulene påpeger, at de ligger hulter til bulter på fortove, pladser og i parker. Ekstra Bladet stødte endda på ét inde i Frederiksberg Centret i søndags.

Et efterladt el-løbehjul i Frederiksberg Centret. Foto: Ekstra Bladet

Henkastede løbehjul i byen anser Inge Petersen som en potentiel fare - ikke kun for ældre trafikanter.

- Det er ikke smart at falde over sådan et og brække både arme og ben, siger hun, mens en gruppe unge fyre på el-løbehjul ræser af sted på cykelstien - modsat kørselsretningen.

D'herrer afviser, at de bare smider løbehjulene, når de er færdige med dem og understreger, at det ikke er i orden.

Claudio Fernandez fra Brøndby Strand sætter efter eget udsagn altid el-løbehjul fra sig, så de ikke er til gene for andre. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Som Ekstra Bladet forleden beskrev, er det en rigtig god idé at tjekke løbehjulsudlejerens forsikringsforhold såvel som egne, før man ræser af sted.

Grineren

Man trods en række myndigheders og interesseorganisationers skepsis overfor det nye køretøj er Adam Ashebir, Brøndby Strand, ikke synderligt bekymret for sin egen eller andres sikkerhed.

- Se på det (løbehjulet, red.). Det er totalt grineren, siger den 19-årige Niels Brock-studerende, som ikke har nogen ulykkesforsikring.

Adam Ashebir har lejet el-løbehjul nogle få gange: - Jeg kan varmt anbefale det, siger den unge mand, som kalder kritikernes bekymring for skader hysterisk. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Knapt så sjovt forekommer det en cyklist, som brager afsted på cykelstien ad Frederiksborggade ved Torvehallerne i det indre København.

- Flyt dig, du står midt på en fucking cykelsti, skriger hun til de unge mænds store fornøjelse.

- Hvad hvis en ældre dame skvatter i en bunke løbehjul og slår sig halvt fordærvet?

- Så må man håbe, hun har en ulykkesforsikring, griner en af gutterne, før de haster af sted i jagten på et el-løbehjul til en af vennerne, der endnu ikke har fundet et ledigt.

Sådan gør du Download en app, indtast dine kreditkortoplysninger, og find det nærmeste løbehjul. Det låser du op ved hjælp af appen, og så er det af sted. Det koster et startgebyr på 10,50 kr. hos de to udlejningsfirmaer, som indtil videre findes herhjemme. Herefter er prisen 1,50 kr. i minuttet. Vis mere Luk

Fra venstre: Jamie Lee, Nassin Chaid, Claudio Fernandez og Adam Ashebir er vilde med at køre på el-løbehjul. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Nogle trafikanter kan hidse sig op over en ladcykel på cykelstierne - el-løbehjul i bybilledet er heller ikke lige populære for alle. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ikke alle er lige begejstrede for selvtrillende motorkøretøjer på cykelstien. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Løbehjul efterlades rundt omkring i københavnsområdet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Regler for elektriske løbehjul - Elektriske løbehjul, der er tilladt i trafikken, må højst kunne køre 20 km/t. med motorkraft alene. Løbehjul, der kan køre hurtigere end 20 km/t., er IKKE tilladt i trafikken. - Der må ikke være noget sæde på løbehjulet. - Løbehjulet skal være CE-mærket. Det må højst veje 25 kg, være maks to m langt og 70 cm bredt. - Løbehjulet skal være forsynet med en rød refleks bagpå, en hvid refleks foran og gule eller hvide reflekser på hver side. Reflekserne skal være godkendte og opfylde samme krav som reflekser på cykler. - Du skal køre med lys på hele døgnet. Du skal have en hvid lygte foran og en rød lygte bagpå. Lygterne skal sidde på løbehjulet og være tydeligt synligt på mindst 300 meters afstand. - Du skal følge cykelreglerne, og du skal køre på cykelstien, hvor der er cykelsti. - Du skal være fyldt 15 år. - Børn under 15 år må kun køre på elektrisk løbehjul i trafikken, hvis barnet er sammen med en voksen på 18 år eller derover, som har kontrol over barnets kørsel. På lege- og opholdsområder er der dog ikke krav om, at børn, der kører på elektrisk løbehjul, skal være sammen med en voksen. - Promillegrænsen er 0,5 og der er nulgrænse for ulovlige stoffer. Kilde: Rådet for Sikker Trafik Vis mere Luk

Forsøgsordning med el-løbehjul I december 2018 vedtog medlemmer af transport-, bygnings- og boligudvalget en forsøgsordning fra januar 2019, der gør elektriske løbehjul, selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards lovlige på de danske cykelstier. Københavns Kommune og en række interesseorganisationer som Cyklistforbundet og Rådet for Sikker Trafik har i høringssvar udtrykt stor skepsis og bekymring. Siden 17. januar har man i Københaavn køre rundt på cirka 400 elektriske løbehjul, som bliver lejet ud via apps. Vis mere Luk