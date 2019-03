El-løbehjul på vej til Jylland

Mens København ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen nærmest er blevet et klondike for vejgangstere i form af el-løbehjulsudlejere, byder Aarhus Kommune nu de berømte og berygtede køretøjer velkommen.

Det oplyser den svenske løbehjulsudlejer Voi i en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at 150 el-løbehjul triller ud på de aarhusianske cykelstier.

Aarhus Kommune har indgået en toårig samarbejdsaftale med den svenske virksomhed om at stille elektriske deleløbehjul til rådighed for byens borgere.

Løbehjulene kan lejes fra trafikale knudepunkter via Vois app.

Sådan gør du Download en app, indtast dine kreditkortoplysninger, og find det nærmeste løbehjul. Det låser du op ved hjælp af appen, og så er det af sted. Det koster et startgebyr på 10,50 kr. hos de to udlejningsfirmaer, som indtil videre findes herhjemme. Herefter er prisen 1,50 kr. i minuttet. Vis mere Luk

Ikke nemt i København

De 150 løbehjul bliver opstillet hver morgen klokken 7 på udvalgte steder i byen og indsamlet til opladning kl. 21.00.

- Vi er rigtig glade for, at Aarhus Kommune har valgt os som operatør de næste to år. Det vidner om en stor fremsynethed, at byen nu starter det her pilotprojekt for at fremme den grønne transport. Vi ser frem til at bevise, at Voi er den rigtige løsning for Aarhus,”siger Eric André, landechef i Voi.

Han tilføjer, at man har haft en rigtig god dialog med Aarhus Kommune.

- Baseret på vores erfaringer fra København, Stockholm, Oslo og 10 andre europæiske storbyer tror vi på, at vores løbehjul vil gøre det lettere og mere bæredygtigt at komme rundt i Aarhus, siger Voi-bossen videre.

I København har erfaringerne med de elektriske udlejningsløbehjul ikke været ubetinget gnidningsfri.

Truer med politi

Københavns Kommune har skruet bissen på over for Voi, tyske Tier og den danske cykeludlejer Donkey Republic for at få styr på deres køretøjer, som ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen er til gene for andre trafikanter og fremkommeligheden i byen.

Den holdning deler Transportministeriet dog langtfra, og herfra har man manet til besindelse hos forvaltningen, som har varslet påbud mod løbehjulsudlejerne cykeludlejeren og truet med at fjerne køretøjerne og i yderste konsekvens politianmelde de tre firmaer for brud på vejloven.

Transportministeriet har i et brev til forvaltningen skrevet, at kommunen tolker og anvender vejloven forkert, når det kommer til de populære køretøjer.

Man har blandt andet understreget, at formålet med vejlovens bestemmelser ikke er 'at give kommunen adgang til at forbyde diverse transporttilbud'.

Tier har rettet ind

I stedet henstiller Transportministeriet til, at kommunen for eksempel afsætter vejarealer, som kan bruges til parkering af løbehjul og cykler. Løbehjulsudlejeren Tier oplyser til Ekstra Bladet, at man agter lade sine løbehjul blive i København og indbyder til dialog med Københavns Kommune, Transportministeriet og andre transportudbydere for at finde en løsning for alle.

- El-løbehjul som en ekstra, sjovt og miljørigtig form for transport er blevet meget godt modtaget af københavnerne. Det er nu vigtigere end nogensinde at arbejde tæt sammen med alle interessenter om en lovramme for at sikre en lovlig og bæredygtig servic. Vi er klar til at påbegynde denne proces så hurtigt som muligt, siger administrerende direktør i Tier, Lawrene Leuschner.

Det er først for ganske nylig, at Tier selv har forstået den danske færdselslov.

Efter at Ekstra Bladet i ugevis havde gransket, hvorvidt løbehjulsudlejeren havde tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring på sine køretøjer, indrømmede Tiers vækstansvarlige, at det ikke havde været tilfældet.

Først næsten to måneder efter el-løbehjulenes ankomst til københavnsområdet rettede Tier ind og fik tegnet forsikring, så brugerne ikke længere risikerer bøder for at suse derudaf.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Aarhus Kommune.

Forsøgsordning med el-løbehjul I december 2018 vedtog medlemmer af transport-, bygnings- og boligudvalget en forsøgsordning fra januar 2019, der gør elektriske løbehjul, selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards lovlige på de danske cykelstier. Københavns Kommune og en række interesseorganisationer som Cyklistforbundet og Rådet for Sikker Trafik har i høringssvar udtrykt stor skepsis og bekymring. Siden 17. januar har man i København køre rundt på cirka 400 elektriske løbehjul, som bliver lejet ud via apps. Vis mere Luk