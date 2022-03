El-mareridt i København: - Der sker ikke noget!

Afviste kunder, frustrationer og spildt arbejdstid.

Det er ikke nogen hemmelighed, at Københavns Kommune ønsker sig flere miljøvenlige taxaer. Der er bare et problem: Der er massivt pres på byens ladestandere.

Det er en udfordring, som vognmand og eltaxachauffør Kenan Kizilkaya dagligt kæmper med.

- Når jeg tænker på mit arbejde, så er 50 procent, at jeg tænker på, at jeg skal finde en ladestander og lade bilen op, fortæller han.

Et kæmpestort problem

Vognmanden har flere gange oplevet at køre forgæves til en ladestander, hvor ventetiden var så lang, at han måtte vende om.

Samtidig fortæller han, at problemerne for nogen kan betyde, at de må afvise kunder, der skal på længere ture, fordi de ikke har strøm nok på bilen. En enkelt gang har han også selv været nødt til at afvise en kunde af den grund.

Kenan Kizilkayas selskab har lavet deres egen ladestation, som chaufførerne kan benytte, og det aflaster en del af deres udfordringer.

- Men generelt er det stadig et kæmpestort problem, fortæller han.

Og han mener ikke, der bliver gjort nok for at løse det.

- Der sker ikke noget! Der er masser i medierne, og politikerne snakker meget om det, men det er ikke nok, siger han.

Dansk Persontransport genkender Kenan Kizilkayas frustration. Foto: Anthon Unger

Succes spænder ben

Hos Dansk Persontransport, som er den faglige brancheforening for taxavognmænd i Danmark, genkender man chaufførernes kamp for ladestandere.

- Der er helt klart et behov for, at man laver noget ladeinfrastruktur, som er dedikeret til taxaerhvervet, fordi der er et særligt behov for at få ladet op, fordi man kører så mange kilometer, siger Trine Wollenberg, som er vicedirektør i Dansk Persontransport.

Hun fortæller, at langt de fleste eltaxaer i Danmark kører i Københavnsområdet, og hun estimerer, at der kører over 500 eltaxaer i og omkring byen.

- Man er udfordret af den succes, der er med, at det går så stærkt med at skifte fra mere konventionelle taxaer til eltaxaer, fordi vi kan konstatere, at ladeinfrastrukturen følger simpelthen ikke med, lyder det fra vicedirektøren.

Det kan betyde, at chaufførerne må afvise kunder, fordi de mangler strøm på bilen, mens det i nogle tilfælde kan gå udover deres indtjening, fordi de må lade udenfor deres normale ventetid.

Det er ifølge vicedirektøren ikke nok, at der bare er dedikeret grønne holdepladser til eltaxaer. Mulighederne for at lade skal følge trop.

- Så vi sikrer os, at når man har skiftet til en eltaxa, så kan man rent faktisk også bruge den, siger Trine Wollenberg.

Borgmester arbejder på sagen

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Københavns Teknik- og Miljøborgmester, Line Barfod (EL), men det har ikke været muligt. I en mail skriver hun blandt andet, at hun 'har en klar forventning om, at vi kommer til at se langt flere ladestandere i de kommende år'.

'Det er en problemstilling, som vi er opmærksomme på fra politisk side, og som vi skal have løst, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling,' lyder det i mailen, som fortsætter:

'Det har det hidtil været sådan, at udbuddet af både kantstensladere samt lynladestandere, som særligt taxaer kan have glæde af, har været styret af private leverandører. Kommunen har hidtil ikke haft mulighed for at påvirke udviklingen.'

Line Barfod skriver derudover, at kommunen i fuld gang med at lave en ny ladeinfrastrukturhandlingsplan, så de er klar, når der kommer ny lovgivning.

Og for Kenan Kizilkaya vil det gøre en kæmpe forskel, hvis der bliver gjort mere fra politisk side.

- Så er der mindre stress, mindre tid på at tanke bilen, og så kan jeg koncentrere mig mere om at passe mit arbejde.