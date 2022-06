El-netselskaber skal finde 100 nye medarbejdere

El-netselskaberne Radius og Cerius mangler 100 ansatte til at udrulle elnettet, der skal sørge for strøm til danskerne

Det kræver meget arbejde at holde gang i landets el-biler, vindmøller eller få strøm til boligerne. Det skal el-netselskaberne Radius og Cerius sørge for.

Derfor skal de inden for et års tid finde 100 nye ansigter, der kan udrulle et el-net, hvor strømmen kan komme igennem, skriver Finans.

Det svarer til stigning på 20 procent.

Strøm til 1,4 mio. kunder

Radius og Cerius skal have strøm ud til deres 1,4 millioner kunder på Sjælland og Lolland-Falster.

- Vi kommer ikke til at kunne møde efterspørgslen lige så hurtigt, som vi og kunderne ønsker det, hvis vi ikke har medarbejderne til det, siger Knud Pedersen, der er bestyrelsesformand for de to el-netselskaber, til Finans.

El-netselskaberne søger blandt andet ingeniører, projektledere, installatører og montører.