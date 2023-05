Elafgift rammer 2,8 millioner danskere

Lige om lidt sker det. Og det rammer hårdt.

I september sidste år vedtog et flertal i Folketinget en såkaldt vinterhjælp til blandt andre hårdtprøvede elkunder.

Konkret betød det, at elafgiften faldt fra 69,7 øre per kilowatt-time til 0,8 øre per kilowatt-time i den første halvdel af 2023. En sænkelse, der i alt kommer til at koste statskassen 3,5 milliarder kroner.

- Jeg er rigtig glad for, at det i nat er lykkedes at lave en meget, meget bred aftale om, hvordan vi kan give en politisk håndsrækning til danskerne, lød det fra finansministeren på pressemødet, hvor hjælpen blev præsenteret.

Men nu viser kalenderen snart 1. juli, og så rammer den milliardstore afgift igen danskernes elregning.

Det skriver Finans.

Ud over en sænkelse af elafgiften vedtog flertallet også en engangsforhøjelse af børne- og ungeydelsen på 660 kroner per barn, der blev udbetalt i januar 2023, samt muligheden for en midlertidig indefrysningsordning for udgifter til el, gas og fjernvarme. Foto: Emil Agerskov

Mediet skriver, at udløbet af den midlertidige rabat betyder, at millioner af elkunder 1. juli vågner op til, at der igen skal betales 0,87 kroner, inklusive moms, af hver forbrugt kWh. En pris, der forventes at stige til omkring 0,94 kroner per kWh, inklusive moms.

Til sammenligning har markedsprisen på el i gennemsnit ligget på 0,93 kroner, inklusive moms, i perioden januar-april.

Tilbage i september snakkede Ekstra Bladet med 65-årige Vivi Seirup, der ikke gav meget for vinterhjælpen.

Ekstra Bladet har tidligere fortalt Vivi Seirups historie om, hvordan hun for fem år siden skiftede oliefyret ud med varmepumpe, som alle anbefalede.

Foto: Tim Kildeborg Jensen.

