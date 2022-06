Elafgiften lempes i slutningen af 2022 og i 2023

Et bredt flertal i Folketinget har aftalt at skære i elafgiften i sidste kvartal i 2022 og i 2023.

Det fremgår af en politisk aftale, der er blevet præsenteret fredag.

Den midlertidigt lavere elafgift forventes samlet set at koste staten indtægter for 475 millioner og er en del af en større aftale om kompensation til borgere for de stigende priser.

Afgiften lempes med fire øre kilowatt-timen i de sidste tre måneder af 2022, mens den lempes med 4,3 øre i 2023.

Dermed vil elafgiften i slutningen af 2022 lyder på 72,3 øre kilowatt-timen og i 2023 på 68,8 øre kilowatt-timen.

I forvejen har politikerne tilbage i 2018 aftalt, at elafgiften skal sænkes frem mod 2025. Tidligere år fik elafgiften endnu et nøk ned.

Dengang blev der skåret større stykker af afgiften, der blev sænket med 14 øre fra 1. juli i år, 16 øre i årene fra 2024-2029 og 17 øre i 2030.

Den midlertidigt lavere elafgift er en del af en større aftale.

I fredagens aftale har et bredt flertal aftalt at hæve, hvor meget man kan få i fradrag for at være i beskæftigelse samt at give 5000 kroner skattefrit til modtagere af ældrechecken.

Samlet set skyder aftalen 3,1 milliarder kroner ud til borgerne.

Bag aftalen står regeringen, SF, De Radikale, Enhedslisten samt Venstre og Konservative.

I aftaleteksten peges der på, at det er stigende energipriser, der er årsagen til, at borgerne skal kompenseres.

Afgiftens midlertidige sænkelse er populært hos erhvervslivet - blandt andet hos Dansk Erhverv.

- En lempet elafgift betyder, at både forbrugere og virksomheder får et incitament til at skifte til grøn strøm, siger direktør Brian Mikkelsen.

Argumentet er, at desto billigere det er at bruge strøm, desto flere vil skifte fra andre energikilder, som måske har en højere udledning af CO2.

