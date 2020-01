Elefant amok: Selfie går HELT galt

En video er gået viralt på de sociale medier, hvor en elefant jagter en mand, der prøver at få et billede med den

Det er nok en god idé at tænke sig om en ekstra gang, inden du forsøger dig med en selfie sammen med et vildt dyr.

Det måtte en turist erkende, da hans forsøg på et billede med elefant endte med, at han blev jagtet af det store dyr.

Hele episoden blev fanget på kamera af flere, der stod omkring, da hændelsen fandt sted.

Her ses det tydeligt, at elefanten jagter manden rundt og prøver at få fat i ham, mens han spæner for at undgå at blive fanget.

Før elefanten blev vred havde gruppen, hvor manden var i, forsøgt at komme ind så tæt som muligt for at forsøge en selfie sammen med med dyret.

Men det gad elefanten dog slet, slet ikke.

I optagelsen ser man den ene mand falde ned, mens resten af gruppen stikker af.

Ved at blive liggende på jorden får manden dog elefanten til at miste interessen for ham, og manden kan stikke af.

Hændelsen sker efter at 50 elefanter har forladt deres normale sted for at finde mad i et nærliggende område, elefanten i videoen var dog kommet væk fra sin gruppe og blev forfulgt af en gruppe mennesker.

Du kan se videoen af konfrontationen øverst i artiklen.