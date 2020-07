Elefant død i Zoo: En af verdens bedste avlshanner

Elefanten Chang er død fredag morgen 07:10 efter længere tids sygdom i Zoologisk Have i København.

Det oplyser København Zoo i en pressemeddelelse.

Hanelefanten har i halvanden måned været i behandling for en sjælden tilstand, der har forsaget vævsdød i en kirtel ved tindingen.

Changs død markerer den foreløbige afrunding på et verdensberømt dynasti i Københavns Zoo.

Elefanten var lidt af et flagskib for haven, forklarer videnskabelig direktør Bengt Holst, og var ligesom sin far kendt for at være ekstremt avlsdygtig.

- Han var faktisk en af de mest yngledygtige elefanter i zoo-verden, siger Bengt Holst til Ekstra Bladet.

- Ligesom faren Chieng-Mai, der kom hertil i 1962. Han blev jo berømt, fordi han var ekstremt frugtbar og var kendt som far til en stor del af Europas elefantfødsler. At Chang så kunne gøre sin far kunsten efter, var ekstremt flot.

38 år og far til 20

Chang er født i Københavns Zoo i 1981, men har været udlånt til forskellige zoologiske haver i Europa for netop at gøre det, han var bedst til - at avle.

Hanelefanten, der blev 38 år gammel, er derfor far til 20 unger - og har desuden 16 'børnebørn' og 3 'oldebørn'.

Stemningen har været trykket blandt personalet her til morgen, da man til det sidste håbede på, at man kunne få bugt med sygdommen.

- Vi har hele tiden været optimistiske om hans chance for overlevelse. I mandags troede vi, at vi havde nået et vendepunkt, fordi han var begyndt at spise igen, siger dyrlæge Carsten Grøndahl om forløbet i en pressemeddelelse.

- Men efter så lang tids sygdom har immunforsvaret været svækket, og det har formentlig været årsagen til den diarré, der til sidst fik hans krop i chok.



Elefanten skal nu obduceres i en seks timer lang proces i Zoologisk Haves elefanthus. Obduktionen skal både bruges til nærmere at fastsætte den præcise dødsårsag og til forskning i sygdommen.

Prøverne vil blive undersøgt på stedet, men sendes også til internationale laboratorier.

Det bliver også fortalt, at elefantens fødder vil blive brugt til undervisning på dyrelægestudiet. Udover eventuelle knogler, som vil kunne bruges til forskning, vil resten af legemet blive destrueret.

Det vil altså ikke blive brugt til dyrefoder, først og fremmest grundet sygdommen. Men givetvis også af respekt for en af havens største sønner.

Chang var frugtbar til det sidste. En af havens elefanthunner er drægtig på 19. måned med hans foster. Nedkomsten forventes at være i oktober i år.

Elefanter kan normalt blive 50 til 55 år gamle.