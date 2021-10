Elefant-drab har ændret dyrets anatomi

En ny undersøgelse viser, at drabene på elefanter på grund af deres stødtænder, har betydet, at flere elefanter nu fødes uden stødtænder

Jagten på elefanters stødtænder af elfenben har betydet, at flere elefanter nu fødes uden stødtænder.

Det viser en ny undersøgelse, der publiceret i Science.

En ellers sjælden genetisk mutation, som betyder, at elefanter fødes uden stødtænder, er nemlig blevet ret så normal blandt hun-elefanter i Mozambique.

Mennesker har ændret anatomien

Under borgerkrigen i Mozambique i 1977-1992 blev 90 procent af landets elefanter dræbt for deres stødtænder, så grupperingerne kunne finansiere konflikten ved at sælge elfenben.

Elefanterne uden stødtænder forblev altså urørt af menneskehænder.

Og nu, hvor populationen er på vej op igen, fødes flere af elefanterne altså uden stødtænder.

- Det giver jo meget god mening. Når man tager så stor en del af populationen ud, så skal de kommende elefanter jo stamme fra de urørte, der jo er dem uden stødtænder, fortæller zoolog på Statens Naturhistoriske Museum Daniel Johansson.

Svært at spå om fremtiden

Daniel Johansson mener, at det svært at sige noget konkret om, hvilken betydning de manglende stødtænder kan have for populationen.

De manglende stødtænder kan nemlig have en effekt på elefanternes evne til at få føde.

- Afrikanske elefanter bruger deres stødtænder til at vælte træer og få føde. Så der kan de jo spille en rolle, siger han.

Samtidigt kan årsagen til masseudryddelsen ikke længere være ligeså stor en trussel.

- På den anden side må der være færre mennesker, der slår elefanter ihjel, når de ikke har stødtænder. Så det kan være svært at sige, hvad det betyder fremadrettet, siger Daniel Johansson.