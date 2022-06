Elefant dræbte kvinde: Kom tilbage til begravelsen og trampede på hendes lig

En 70-årig kvinde var i færd med at hente vand fra en brønd i en landsby i det indiske Mayurbhanj-distrikt, da en vild elefant angreb og trampede på hende. Kvinden blev bragt til hospitalet, men døde af sine kvæstelser.

Det skriver flere internationale medier, herunder The Independent.

Efterfølgende samledes familien til kvindens begravelse, men da de var i gang med at udføre de sidste ritualer, vendte den samme vilde elefant tilbage.

Her løftede elefanten den afdøde kvindes lig op fra ligbålet og trampede så på hende.

Begravelsesceremonien måtte afbrydes, indtil elefanten selv gik fra stedet, og det er uvist, om den har angrebet andre i området.

Ifølge The Independent har myndighederne udtalt, at elefanten havde forvildet sig væk fra et reservat beliggende næsten 200 kilometer fra Mayurbhanj-distriktet, hvor angrebet skete.

Det er ikke første gang, at en vild elefant har angrebet mennesker i Indien. I marts i år blev en kvinde dræbt af en vild elefant i det såkaldte Bilaspur-distrikt, og i maj blev en 40-årig kvinde trampet ihjel af en elefant uden for sit hus i Nilgiris-distriktet.