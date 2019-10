Elefant og kamel er bedste venner: Nu bliver de skilt ad

De fire cirkus-elefanter, som sidste år blev pensioneret, vil snart få et nyt hjem. Elefanten Ramboline og kamelen Ali har været bedste venner i mange år, men ved flytningen bliver de adskilt

Mens kamelen Alis skæbne stadig er uvis, vil de omdiskuterede cirkus-elefanter Ramboline, Lara, Djungla og Jenny, som sidste år gik på pension, nu endelig få et nyt hjem: Knuthenborg Safaripark.

Kamelen Ali blev landskendt, efter flere tusind danskere har set en video af statsminister Mette Frederiksen, som brød sammen af grin under Folketingets åbningsdebat 3. oktober, mens hun fortalte historien om et mærkværdigt venskab mellem en cirkus-elefant og en kamel.

Kamelen Ali og elefanten Ramboline er nemlig fra samme cirkus og er bedste venner. Men nu bliver de skilt ad.

Sagen om cirkuselefanterne I 23. marts 2018 vedtog den daværende regering sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i en lov, at det ikke længere er tilladt at have vilde dyr i cirkusmanegen. Derfor pensionerede Cirkus Arena og Cirkus Trapez deres elefanter, hvilket førte til, at elefanterne i halvandet år har stået i stalde i Sommersted og Slagelse og lavet ingenting. 31. august købte staten de fire elefanter sammen med kamelen Ali. Kamelen er - ifølge Cirkus Trapez - elefanten Rambolines bedste ven. Nu har Knuthenborg Safaripark fået lov til at huse de fire elefanter. Det meddeler de onsdag i en pressemeddelese. Men der er ingen, der ved, hvad der skal ske med Ali.

Risikerer at blive slået ihjel

Blandt andet på grund af frygt for Alis helbred har parken ikke tilbudt kamelen et nyt hjem. Det fortæller Rasmus Nielsen, chef-zoolog hos Knuthenborg Safaripark, til en pressevisning af elefanternes nye græsmarker.

- Kameler skal gå med kameler, og elefanter skal gå med elefanter. Hvis vi lukkede Ali ind sammen med fire voksne elefanter, ville han simpelthen risikere at blive slået ihjel, siger Rasmus Nielsen.

- Om man er en ged, en giraf eller en kamel, har man krav på god velfærd. Og det er ikke sikkert, at det er hos os, at kamelen vil kunne få det bedst, siger han.

Artiklen fortsætter efter billedgalleriet ...



Sådan ser elefanternes nye græsmarker ud. Fotos: Tariq Mikkel Khan 1 af 4 2 af 4 3 af 4 4 af 4

Meget gammel kamel

Der er altså endnu ingen, der ved, hvad der skal blive af kamelen Ali. I værste fald kan han risikere at blive aflivet på grund af sin høje alder.

- Han er en meget, meget gammel kamel, siger Rasmus Nielsen.

- Jeg er tilbøjelig til at sige, at jeg ikke tror, det er den bedste løsning, at Knuthenborg overtager ham. Men vi undersøger, om det kan lade sig gøre.

Ved Folketingets åbning sagde statsministeren ellers, at det ifølge Cirkus Trapez ville være forkert at skille elefanten og kamelen ad.

'Derfor fik vi faktisk Ali med,' sagde Mette Frederiksen fra talerstolen.

Så Ali fulgte naturligvis med i statens køb af elefanterne, som har kostet staten 11 millioner kroner.