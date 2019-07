Elefanternes dyrlæge: Det nærmer sig psykisk mishandling

I samfulde otte måneder har tre tidligere cirkus-elefanter i Cirkus Arena stået indespærret på et lille område - isoleret fra andre dyr og mennesker.

Nu står elefanternes faste dyrlæge gennem flere år Henrik Hagbard frem og siger til Ekstra Bladet, at han følger sagen meget nøje.

- Det er tydeligt, at elefanterne ikke trives. Hvis deres forhold ikke ændres i løbet af forholdsvis kort tid, så nærmer vi os det punkt, hvor der er tale om direkte psykisk dyremishandling. Det er jeg faktisk som dyrlæge forpligtet til at anmelde til politiet, siger dyrlægen til Ekstra Bladet.

De tre elefanter er blevet fanget i et politisk spil, efter at den daværende regering, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet sidste år lavede en aftale om at ville forbyde vilde dyr i cirkusmanegen.

Der er dog endnu ikke blevet fremsat et endeligt forslag, da politikerne fortsat er ved at finde ud af, hvordan man sikrer elefanterne et værdigt otium.

Samtidig er der også uenig om, hvilken kompensation Cirkus Arena skal have. Cirkus har blandt andet indrettet et milliondyrt elefantanlæg, som intet er værd, når elefanterne ikke længere må optræde i cirkuset.

Anbragt i isolation

På grund af den politisk usikre fremtid i cirkus blev elefanterne tjekket for tuberkulose og anbragt i isolation, så de enten hurtigt kunne sælges til udlandet eller blive overført til Knuthenborg Safaripark, som har vist interesse for elefanterne, og som er parat til at bygge et nyt anlæg til de tonstunge dyr.

Ingen havde imidlertid drømt om, at den politiske proces skulle tage så lang tid. Og indtil politikerne får truffet en endelig beslutning, står elefanterne isoleret i afmagt og kedsomhed.

- Der står i Dyreværnsloven, at dyr skal passes forsvarligt, og deres behov skal tilgodeses. Jeg har gennem de otte måneder kunnet se, at elefanterne er blevet mere destruktive i deres adfærd. De er af natur meget nysgerrige. Nu keder de sig, og så piller de i alt.

- De har været ved at rykke en del af taget i stalden ned på grund af kedsomhed. De er heller ikke længere så venlige, som de har været. Elefanterne brummer og vifter med ørene, når jeg kommer. De er blevet mere pirrelige og sure. Man skal tænke på, at elefanterne tidligere har haft et meget aktivt liv. De har været på landevejen med cirkus og optrådt hver aften. Nu er der ikke meget, de kan foretage sig, siger Henrik Hagbard til Ekstra Bladet.

Dyrepasserne rejser

Ifølge dyrlægen er der mange personer, som arbejder gratis i kulissen for at sikre elefanterne et godt otium.

- Men alt er sat i stå, så længe der ikke er en politisk afklaring på situationen.

Elefanternes faste dyrepassere har forladt Cirkus Arena, fordi de ikke vil være i et land, som behandler elefanterne på denne måde. Det er da også kun et spørgsmål om tid, før den sidste dyrepasser forlader Cirkus Arena.

- Elefanterne knytter sig nogle faste dyrepassere, som de kender. Man kan ikke bare sende en vikar ind til dem. Jeg håber virkelig, at der snart kommer gang i den politiske proces, så vi kan give elefanterne et godt liv i deres alderdom. Det var jo det, der var meningen med det hele, fastslår elefanternes dyrlæge.

