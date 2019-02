Elefantplejehjem trækker i langdrag

Sidste år besluttede et flertal i Folketinget at forbyde eksotiske dyr i cirkus. Der blev afsat syv millioner på finansloven for 2019 til at håndtere de vilde dyr ordentligt.

Cirkus Arena har tre elefanter, Cirkus Trapez har én, og de skal alle fire pensioneres.

Opgaven med at overtage de fire cirkuselefanter skal ligesom alle andre offentlige opgaver i udbud, og det forventes at ske til marts, siger dyrevelfærdsordfører for Dansk Folkeparti, Karina Due.

Beslutningen om, hvem der skal overtage elefanterne, haster. De fire elefanter er i karantæne og må derfor hverken optræde eller flyttes.

Det betyder, at de heller ikke må komme med cirkus rundt i landet, når sæsonen begynder. Derfor haster det med at få en stald klar.

Meget tyder på, at det bliver Knuthenborg Safaripark, som overtager elefanterne.

- Jeg går stærkt ud fra, at opgaven ender i Knuthenborg, for jeg tvivler meget på, at andre kan løfte opgaven på samme professionelle måde, siger Karina Due.

Knuthenborg kan dog af hensyn til risiko for sygdomssmitte ikke overtage driften midlertidigt.

- Som zoologisk have er vi betegnet som en karantænestation. Det betyder, at når elefanter først kommer ind til os, kommer de ikke ud igen til private. Derfor kan vi ikke overtage dem, før vi ved, om vi skal overtage opgaven, forklarer Knuthenborgs chefzoolog Rasmus Nielsen.

Hos Cirkus Trapez, hvor den ene elefant, 37-årige Ramboline, kommer fra, håber man, der falder en aftale på plads inden sæsonstart den 12. april.

- Vi håber, at det bliver Knuthenborg Safaripark, og at det kommer til at ske hurtigt, siger Isabella Enoch, som er gift med cirkusdirektør i Cirkus Trapez Bernhard Kaselowsky.

I øjeblikket opholder elefanten sig på parrets gård i Sommersted i Sønderjylland, hvor Cirkus Trapez holder til i vintersæsonen.

Parret håber, at Ramboline kan komme af sted, inden sæsonen begynder, så Bernhard Kaselowsky kan være ved hendes side den første tid i Knuthenborg.