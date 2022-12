Elefantungen Mun overlever herpesvirus

Efter flere ugers intenst arbejde med at redde Københavns Zoos hun-elefantunge Mun ser det nu ud til at lykkes

Julemirakler finder også sted i dyrenes verden.

Efter to ugers arbejde fra Københavns Zoos dyrepassere kommer hun-elefantungen Mun til at overleve sin herpesvirus.

Det skriver Københavns Zoo i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen fortæller zoologisk direktør Mads Bertelsen, at de seneste resultater fra laboratoriet viser, at alle blodtallene næsten er tilbage til normalen.

- Hvis ikke der støder andre komplikationer til, har vi en stærk tro på, at hun overlever. Det er helt fantastisk, og vi er meget, meget glade, siger han.

Kæmpet i over to uger

I sidste uge kom det frem, at elefantungen Mun kæmpede med en voldsom blødningssygdom kaldet elefantherpes EEHV.

Sygdommen rammer mange elefantunger, og den ender oftest med en dødelig udgang. Ifølge Københavns Zoo er det kun omkring 15 procent af ungerne, der overlever sygdommen.

Teamet omkring Mun har kæmpet i næsten tre uger for at sikre, at hun ville være blandt de 15 procent, der overlever.

- Det er lidt af et maraton, vi har været igennem over de seneste uger, og ud over de tidlige morgener og sene aftener har bekymringen og uvisheden tæret på kræfterne, siger Mads Bertelsen.

Ændrede adfærd

Sygdommen hos elefantungen blev opdaget, fordi man lagde mærke til, at hun ændrede sin adfærd drastisk.

- Mun, der normalt er en meget aktiv og 'glad' elefant, hang pludselig med ørerne og var mindre aktiv, end hun plejer at være, siger Mads Bertelsen, der fortæller, at man fra Københavns Zoo gik i gang med undersøgelserne med det samme.

- Hun spiste også mindre end normalt. Så vi slog hårdt ned allerede på dag et, hvor vi også kunne se klassiske forandringer i blodet, siger han.

Mun har siden fået store mængder væske, smertestillende, antibiotika, virusbekæmpende medicin samt blodplasma fra de andre elefanter, og teamet har samtidigt har videomøder med specialister i både Holland og USA.