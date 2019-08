Elektriker sætter strøm til sin varevogn - værktøjstyve får 1000 volt

Efter at have fået stjålet dyrebart værktøj fra sin varevogn til en værdi af 5000 britiske pund - svarende til 41.000 danske kroner - over en periode på et par år, var elektrikeren Ray Taylor godt knotten.

Så han besluttede sig for selv at tage affære, og sørge for, at ingen tyve fremover kunne få adgang til hans værktøj.

Det gjorde han ved hjælp at det, han er allerbedst til: Elektricitet.

Det skriver blandt andre The Sun og Wales Online.

Den 61-årige elektriker fra Wolverhampton installerede strøm til sin bil, som nu bliver aktiveret sammen med en alarm, der allerede findes i hans arbejdsvarevogn, en hvid Citroen Dispatch.

Så, som han siger, hvis alarmen ikke er nok til at skræmme tyvene væk, så er de 1000 volts stød, de får, når de tager fat i dørhåndtaget, det måske.

- De får et 'zap', siger Ray Taylor til The Sun.

Lydbomber

Udover den eksisterende alarm og de 1000 volts stød vil eventuelle tyve, der forsøger at åbne døren i den 61-årige elektrikers køretøj også blive 'mødt' af to lydbomber, der lyder som våben, der bliver affyret.

- Det har løst alle mine problemer, siger Ray Taylor.

- Stødet vil ikke gøre skade på dig, men det vil få dig til at hoppe lidt op i luften, siger han videre.

Han har nu taget patent på sit alarm-design, og tilbyder mod betaling at installere det i andres køretøjer.

Ifølge ham har politiet sagt, at han frit kan benytte sin anordning, hvis han med et skilt advarer om, at varevognen er elektrificeret. Derfor har han nu klistret en note fast under håndtaget, hvor der står 'Danger Live Terminals'.

Men til The Sun siger West Midlands Police, at de ikke vil opfordre folk til at bruge Ray Taylors taktik.

Tv-læge: Ikke farligt

Ray Taylor beskriver strømstyrken i hans hjemmelavede strøm-alarm som svarende til, hvis et menneske får stød af en elektrisk fluesmækker. Og spørger man den danske tv-læge Peter Qvortrup Geisling, mener han da også, at der er andre ting, der er vigtigere for en læge at snakke med sin patient om, hvis han har fået 1000 volts stød under et tyveriforsøg.

- Man har jo nogle retningslinjer for, hvornår man skal undersøges efter at have fået stød, og med så lav en strømstyrke som den der, så vil jeg sige, at det ligger under den grænse, siger tv-lægen til Ekstra Bladet, og fortsætter:

- Hvis nogen ringede til mig og havde fået stød af den styrke, ville jeg ikke blive bekymret, men jeg ville selvfølgelig høre, hvordan den pågældende havde det. For vi er jo også forskellige som mennesker, og der er jo nogle, der har hjerterytme-forstyrrelser og den slags. Og om så lille en strømstyrke kan påvirke det, det ved jeg faktisk ikke.

- Men den pågældende vil jo have et problem, der er større, for han eller hun har jo så været i gang med at bryde ind i en bil. Så der er jo nogle andre ting, der maser sig på, som jeg tror, vi skulle have en snak om i stedet, end lige det med stødet, siger Peter Qvortrup Geisling.

På Facebook har Ray Taylor og hans bror, Simon Fieldhouse, delt flere videoer samt artiklen fra The Sun, der var det første britiske medie til at skrive historien.