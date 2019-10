Elev bortvist: Gav sin lærer et kram

Et kram fra en dreng til en lærer blev takseret som et fysisk overgreb

En 12-årig elev fra Worcester, Massachusetts er blevet bortvist for at kramme sin lærer.

Episoden skete på Forest Grove Middle School, da eleven blev smidt ud fra en time af den pågældende lærer.

I alt lød bortvisningen på ti dage, mens man også har registreret hændelsen som et 'fysisk overgreb på en lærer'.

Det skriver NBC.

Erkender

Drengens stedmor Julie Orozco beder nu skolen om at se på sin procedure.

- Jeg fik at vide, at han havde lagt hånd på en lærer. Jeg blev chokeret og spurgte efter detaljerne, og blev så fortalt, at han havde krammet sin lærer, siger hun til NBC.

Den unavngivne 12-årige dreng erkender, at han havde fjollet rundt med sine kammerater, da han blev bedt om at forlade klasseværelset.

- Og så gik jeg over til lærerinden, gav hende et kram og sagde: 'vil du ikke nok lade være at smide mig ud. Jeg vil gerne lege videre med de andre', siger han.

Efter fem minutter udenfor døren fik han lov at komme tilbage.

Nedsat dom

Først senere på dagen blev drengen kaldt op på skoleinspektørens kontor.

Ifølge moren har det krævet adskillige telefonsamtaler, emails og til sidst en høring, før hun fik sin stedsøns straf reduceret til en 'forstyrrelse af skolen'. Samtidig blev bortvisningen sænket til fire dage i alt.

- Jeg forventer ikke, at læreren skal være okay med at blive krammet eller rørt, men jeg forventer, at man som underviser er i stand til at sætte grænser i sit eget klasselokale, siger stedmor Orozco.

NBC har været i telefonisk kontakt med Forest Grove Middle School, der ikke har ønsket at kommentere sagen.