Elev dræbt på hyggedag: 'Gråd og magtesløshed'

I tirsdag mistede en 30-årig mand livet på en gokartbane i Esbjerg.

Det var tjenerelev Daniel Lee Ellis, som i i forbindelse med et firmaarrangement med Ho Kro, var på gokartbane i Esbjerg med resten af teamet.

Nu reagerer kroen på den tragiske hændelse.

Et særligt plads i hjertet

- Det, der plejer at være en glad, hyggelig og sjov dag, endte med gråd, magtesløshed og krisepsykologer, lyder det i et opslag på Facebook, som Ho Kro har skrevet i forbindelse med Daniel Lee Ellis tragiske død.

Anmeldelsen om ulykken kom til politiet klokken 17.06 og lød på en person var tilskadekommet i forbindelse med gokart-kørsel i Bowl'n'Fun på Glarmestervej i Esbjerg.

- Vi opfattede Daniel som en del af vores familie, han var dygtig til sit arbejde og han var utrolig vellidt blandt det øvrige personale, hvor han var den, der uden problemer kunne snakke med alle - ung som gammel. Daniel havde en helt særlig plads i hjertet på mange mennesker på og omkring kroen, fortsætter opslaget.

Kroen skriver derudover, at der vil være lukket for gæster indtil efter bisættelsen onsdag i næste uge.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Ho Kro, der af hensyn til det nuværende personale ikke ønsker at kommentere tragedien yderligere.

Kan gå måneder

Hvordan en hyggelig dag i gokart-centret kunne ende i et tragisk dødsfald er endnu afklaret.

Da Ekstra Bladet snakker med Syd- og Sønderjyllands politi fredag - tre dage efter ulykken - lyder det, at ulykken ikke vil være kortlagt før tidligst efter sommerferien.