Elev indlagt på Riget: Stærk mistanke om meningitis

Bleg hud

Sammen med andre symptomer, kan det være et tegn på meningitis. Kroppen bruger alt sin energi på de livsvigtige organer, og derfor forsvinder blodet og farven fra huden.

Døsig

Typisk er man meget sløv, hvis man bliver ramt af meningitis. Man er så dårlig at selv mad, drikke kærtegn og en samtale virker uoverskueligt og bliver ignoreret. Personen vil bare sove, og virker meget forpint.

Konfus

Hele kroppen er på overarbejde ved meningitis. Energien i kroppen bliver brugt på at bekæmpe infektionen, så derfor kan personer med meningitis virke meget konfuse og forvirret.

Hovedpine

En stærk og vedvarende hovedpine er også et tegn på sygdommen. Det skal ses i sammenhæng med andre symptomer, før der for alvor skal alarmeres.

Hurtig vejrtrækning

Endnu et tegn på meningitis. Hurtig vejrtrækning kan være et tegn på, at bakterier har spredt sig til blodbanen.

Kolde hænder og føder + høj feber

Har man høj feber samtidig med kolde hænder og føder, kan det være tegn på bakterier i blodbanen. Dette kan være første stadie af nakkestivhed, udslet eller lysfølsomhed.

Lysfølsom

Ubehag ved kraftig lys, kan være tegn på meningitis. Ses sjældent hos små børn.

Nakkestivhed

Et af de vigtigste og mest kendte tegn er nakkestivhed, og vil ses som lav mobilitet i nakken. Det gør ondt, hvis du prøver at bukke nakken og ramme hagen på brystet. Men på trods af det kendte tegn, ses det meget sjældent hos børn fra 0-2 år.

Smerter i led

Ledsmerter og til tider diarre kan ligeledes være et tegn på bakterier i blodbanen.

Det kan være et forstadie til nakkestivhed, lysfølsomhed og udlset.

Udslet

Småblødninger i huden der ses som prikker på størrelse med knappenålshoveder. Det er tegn på bakterier i blodet, og er et meget alvorligt tegn. Det betyder, at patienten skal behandles hurtigst muligt, med antibiotika direkte ind i blodårerne.

Kilde: Landsforeningen for Meningitis