Elev med opråb til vrede voksne på Facebook: Tænk jer om!

15-årige Maise Nordskov fra 9. B havde en sjov og glad sidste skoledag den 17. maj. Og det troede hun sådan set også, resten af årgangen og alle de andre elever på skolen havde haft, skriver Sjællandske Nyheder.

Lige indtil hun i denne uge læste en lang række ondskabsfulde kommentarer fra voksne i et Facebook-opslag fra en mor til en tiårig dreng, der bestemt ikke havde haft en god oplevelse sidste skoledag.

I stedet var han blevet sprøjtet med barberskum i øjnene, så han måtte på skadestuen, Det er Maise Nordskov ked af, og hun håber, drengen kommer sig efter episoden.

Men hun er også ked af den tone, som præger kommentarerne til moderens opslag, der p.t. har 1800 kommentarer, skriver Sjællandske Nyheder.

“Det ærgrer mig, at ALLE 9. Klasserne bliver verbalt slagtet i kommentarsporet på opslaget angående episoden. Jeg må ærligt indrømme, at kommentarsporet på opslaget, gør mig både rigtig trist, men også rigtig sur”, skriver hun i et opråb på Facebook.

Her henviser hun til de ondskabsfulde kommentarer, blandt andet om kollektiv afstraffelse til eksamen, at forældrene har fejlet opdragelsen og at det er ærgerligt at retten til at slå børn er blevet afskaffet.

“Jeg synes, at I VOKSNE mennesker, der sidder og kommenterer sådanne ting på nettet, bør tænke gevaldigt over, hvad i er med til at videregive til de børn, der har læst med i kommentarsporet, skriver Sjællandske Nyheder.