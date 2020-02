Elev på skole med corona-karantæne: - Vi får fravær, hvis vi går hjem

En medarbejder på College 360 i Silkeborg er i karantæne med sin familie, fordi datteren har udvist symptomer på corona-virus.

Det bekræfter direktør Henrik Toft over for Ekstra Bladet.

Den pågældende medarbejder har været på ferie i Norditalien, og han har været på arbejde, siden han kom hjem. Det bekræfter direktøren ligeledes.

- Ja, efter han kom hjem fra ferie, har han været på arbejde.

- Vi regner med at få besked inden for et par timer, så ved vi mere, siger Henrik Toft.

Undervisningen fortsætter for de 800-900 elever, som går på skolen. Skulle det vise sig, at medarbejderen er smittet med coronavirus, vil man følge anvisninger fra myndighederne.

- Vi har tænkt os at følge Sundhedsstyrelsens anvisninger. Der er det, der hedder Styrelsen for Patientsikkerhed, der står får smitteopsporing, og jeg undersøgte det selvfølgelig, da jeg fandt ud af det i går aftes.

- I anvisningerne står der, hvordan man skal forholde sig som virksomhed. Vi har fulgt de anbefalinger indtil nu, og det bliver vi ved med, siger Henrik Toft.

Elever går hjem

Ekstra Bladet har været i kontakt med Mick Klein, som er elev på skolen.

- Vi har fået en meddelelse fra skolen, hvor der står, at en lærer er i karantæne og under undersøgelser. De har været ude at rejse i Norditalien, hvor den her TV2 journalist også har været.

- Der er folk, som har kommenteret lidt frem og tilbage. Der er nogen, der går amok over det, og der er andre, der er taget hjem. Men undervisningen er fortsat, siger den 17-årige elev.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mick Klein er elev på College 360. Privatfoto.

Mick Klein har valgt at blive på skolen - han får nemlig fravær, hvis han går hjem.

- Ja, det har jeg. Hvis jeg bliver bedt om at tage hjem, så tager jeg da hjem. Men vi får fravær, hvis vi går.

- Indtil der kommer andre informationer, så har jeg da tænkt mig at blive her, siger han.

Direktør Henrik Toft bekræfter, at eleverne får fravær, hvis de går hjem.

- Ja, det gør de da. Det gør de altid. Vi registrerer, om de er her, eller om de ikke er her, for det skal vi, siger han.

'Ikke paniske'

Selvom nogle elever går hjem, så mener Mick Klein ikke, at folk er gået helt amok over nyheden.

- Folk er ikke paniske, de ved godt, at medarbejderen har været her, men vi ved jo ikke, om han er smittet eller ej endnu, siger han.

Ekstra Bladet har været i kontakt med elevens mor, Lotte Klein.

- Hvordan har du det med, at din søn bliver på skolen?

- Det har jeg det fint med. Man skal passe på, hvad man gør.

- Så du synes, det ville være en overreaktion at gå hjem?

- Ja, det synes jeg. Det tænker jeg. Lad dem nu blive derovre, hvis de ikke sidder og hoster og nyser, siger hun.