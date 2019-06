Elev smidt ud efter ophedet kønsdebat: - Der findes kun to køn!

En skolelærer fandt sig ikke i, at eleven mente, at der kun findes to køn

En skotsk skoleelev blev smidt ud af klasselokalet og fik eftersidning, fordi han mente, at der biologisk kun findes to køn.

Da skolelæreren skulle forklare sig, filmede eleven hele episoden i smug.

Det skriver britiske The Independent.

Efter en tre minutter lang diskussion går læreren ud af rummet. Foto: Privat

I videoen, som du kan se øverst i artiklen, kan man tydeligt høre skolelæreren og eleven diskutere.

Eleven mente nemlig ikke, at man kunne have en nuanceret diskussion om køn, hvis man ikke måtte sige sin mening.

- Der findes kun to køn, lød fra den 17-årige elev.

Men skolelæreren mente bestemt ikke, at den holdning var i overenstemmelse med skolens regelsæt om konstruktive og inkluderende klassediskussioner, hvor der skal være plads til alle.

- Jeg sagde, at der findes mere end to køn i dette land. Det er en holdning, som vores skole accepterer. Du prøver at piske en stemning op. Du havde mulighed for at bakke ud og tie stille, sagde læreren til eleven.

Efter en tre minutter lang diskussion går læreren ud af rummet og efterlader eleven.

Kun et uddrag

Mediet har kontaktet byrådet i Aberdeen, hvor episoden udfoldede sig. En talsperson fra byrådet påpeger, at selvom der florerer en video af læreren og eleven, så vil de ikke udtale sig om den konkrete sag.

- Det er vigtigt at holde for øje, at eleven har lagt en video ud af en person, som ikke vidste det.

Talspersonen fortæller også, at skolen skal fremme gode relationer mellem forskellige grupperinger af elever. Og målet er at skabe et inkluderende miljø for alle.