Elever strejker

Eleverne på Aarhus Gymnasium strejker fredag for at vise deres utilfredshed med politikerne

Fra klokken 10.30 til 14 vil eleverne på alle tre årgange på Aarhus Gymnasium fredag strejke fra undervisningen.

Aarhus Gymnasium - også kaldet Langkjær Gymnasium - er nemlig et ud af de seks gymnasier, som næste år ikke på optage nye elever.

Og det er eleverne på skolen meget utilfredse med.

For dem handler det både om det sociale tab, men også om det stempel, som eleverne mener, at gymnasiet i fremtiden vil få.

Indvandrer-gymnasier

19-årige Nikolas Konggard, som går i 3.g på Aarhus Gymnasium, kan slet ikke forstå meningen med, at hans gymnasium skal undvære en hel årgang næste år.

- Jeg forstår ikke argumenterne for det. Vi havde et stort optag af elever i år, og måske vi vil have et endnu større optag næste år. Det ved vi jo ikke, for de giver os ikke en chance, lyder det fra elevrådsformanden.

Allerede for to år siden blev det politisk besluttet, at Aarhus Gymnasium ikke måtte optage elever fra udsatte boligområder.

Elev-optaget var meget lavt, og problemet var, at mange fagligt stærke unge valgte gymnasiet fra, fordi der var en skæv fordeling af elever fra udsatte områder.

Men det vil ikke hjælpe med det kommende tiltag, mener Nikolas Konggard.

- Jeg er slet ikke enig i, at det vil hjælpe mere at fjerne en årgang. Faktisk så tror jeg, at det har modsat effekt. Nu får vi et stempel som 'indvandrer-gymnasium', som bestemt ikke kommer til at hjælpe os i fremtiden.

- Derudover kommer der til at være et socialt hul i tre år. Det kommer både til at kunne mærkes til fredagscaféer, fester, men også bare generelt i fællesarealerne. Det er ikke fair for de kommende 2.g'ere og 3.g'ere, siger Nikolas Konggard.

I stedet skulle man - ifølge Nikolas - blot have ladet skolen fortsætte, som den er nu, og vente på de tiltag, der kommer i 2023.

- Det korte og det lange for os er, at vi mener, at der ikke skulle være gjort den her ekstra ting som at lukke en hel årgang. Det kommer der ikke noget socialt godt ud af. Det er derfor, vi viser vores utilfredshed, siger Nikolas Konggard.

Elev-optag fra 2023-2024 Fra 2023 bliver eleverne fordelt ud på de forskellige gymnasier på baggrund af deres forældres indkomst. Nedenstående er en forklaring på, hvad politikerne mener med 'fordelingszonerne'. - I fordelingszonerne, baserer optaget af eleverne sig først og fremmest på deres eget valg af gymnasium. Eleverne skal tilkendegive mindst 4 valg. Langt størstedelen får deres første prioritering, men ligesom i dag, vil der være elever, der oplever ikke at komme ind på deres førstevalg. Eleverne kan frit søge alle gymnasier, og der gælder ikke længere et afstandskriterium ved optag. - Konkret opdeles antallet af pladser på det enkelte gymnasium i tre grupper baseret på forældrebaggrund. Der er ikke længere tale om et samlet antal pladser på gymnasieafdelingen. Der vil i stedet være plads til et vist antal elever fra hver af de tre forskellige indkomstgrupper, som er fastsat således, at gymnasierne afspejler det elevgrundlag, som er bosat i zonen. Kilde: Undervisningsministeriet

Ekstra Bladet besøgte i sidste uge Aarhus Gymnasium. Allerede der kunne man føle, at eleverne ikke var tilfredse med, at skolen ikke må optage nye elever næste år.

Silas Goodwin, 18 år, 1.g på stx, Aarhus Gymnasium

- Jeg synes, det var en dårlig nyhed, siger Silas Goodwin.

- Det her var ikke min første prioritet. Jeg kom ind her, og det er virkelig meget bedre, end jeg havde forventet. Jeg er meget glad for at gå her.

Emma Vinge, 16 år, 1.g på stx, Aarhus Gymnasium

- Jeg var rigtig ked af det, da jeg fik nyheden. Det er en stor del af det sociale, som bliver ødelagt for os. Jeg var også skuffet over, at vi ikke er blevet hørt om, hvad vi tænker kunne gøre en forskel.

- Jeg synes, at vi skulle have fået en chance for at vise, at den her udvikling, som allerede er sket, vil fortsætte, siger Emma Vinge.

Noah Pannen, 16 år, 1.g på stx, Aarhus Gymnasium

- Jeg var ret skuffet, da jeg fik det at vide. Både på vores vegne, fordi det jo er en stor del af gymnasiet at få nye venner. Men jeg var også skuffet på andres vegne. Jeg ved af egne erfaringer, hvor godt et forhold vi har til 2. g'erne, som har været vores tutorer.

- Jeg synes, at medierne gør Aarhus Gymnasium til noget, som det ikke er. Jeg havde selv det her som første prioritet, fordi jeg har en søster, som går her, så jeg vidste, hvordan det var.