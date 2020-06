Elever sure over forbud

Flere elever er skuffede og sure over, at de i år ikke får lov til at kaste karameller på sidste skoledag

Det sker hvert eneste år. De små skolebørn glæder sig, og det samme gør afgangsklasserne, der på sidste skoledag skal stå for den karamelregn, der får de mindre børn til at kaste sig over hinanden i iver for at få samlet så mange karameller som muligt.

Men i år bliver en undtagelse. Grundet coronavirussen har Børne- og Undervisningsministeriet meddelt, at eleverne skal undvære karamelkast traditionen i år.

Den beslutning er frustrerende for mange niende klasses elever, der havde set frem til dagen og karamelkastningen. TV2 Østjylland har talt med flere sure og irriterede elever på Tranbjergskolen i Aarhus efter meldingen om forbuddet. En af de elever er Tine Andersen Dabelstein fra 9.X.

- Jeg har brugt ti år på skolen, og hvert år har jeg set de ældre elever kaste karameller. Jeg kommer ikke til at gå i 9. klasse igen. Det her sker kun én gang i vores liv, og nu kommer det slet ikke til at ske, fortæller Tine Andersen Dabelstein til TV2 Østjylland.

Hun er sur, irriteret og ked af forbuddet mod karamelkast, som, hun mener, forringer elevernes afslutning.

Der er dog mulighed for at uddele karameller på dagen, idet eleverne kan bestille karameller gennem skolen, sådan at alle karameller bliver bestilt samlet. Ifølge Aarhus Kommune må skolerne nemlig godt dele karameller ud, så længe de er pakket i poser.