Elevrådsformand sår tvivl om møntkast

Der er langt fra enighed om, hvad der egentlig skete, da undervisningsminister, Merete Riisager (LA), fredag var på besøg på Ørestads Gymnasium for at tale om demokratisk dannelse. Den ene af gymnasiets to elevrådsformænd, Sofie Amalie Spies, er nemlig ikke overbevist om, at der blev kastet med mønter mod ministeren.

- Jeg er faktisk lidt i tvivl om det med møntkastene. Jeg har snakket med mange, og jeg har ikke mødt nogle, som har set det, siger hun og fortsætter:

- Der er en fra skolen, som gik bag ved ministeren hele vejen. Og han har ikke set noget, der minder om et møntkast. Alle dem, jeg har snakket med, har ikke set eller hørt noget lignende.

Se også: Afbrød gymnasiebesøg: - Elever kastede mønter og råbte 'luder'

Fokus fjernes fra demokratisk dannelse

Hun forklarer, at hun ikke oplevede situationen som voldsom, selvom mange elever råbte og trampede hårdt i gulvet, da ministeren forsøgte at bevæge sig op ad skolens trappe for at holde møde med Elevrådet.

Sofie Amalie Spies fastslår i samme omgang, at hun er ked af det billede, der bliver tegnet af gymnasiet i medierne.

- Det er ærgerligt, at det er det eneste, de har med i deres interviews. Det er lidt som om, at fokus bliver taget fra den demokratiske dannelse. Det virkede som om, at de bare var der for at udstille vores skole, siger hun.

Ørestads lærere er under massivt pres

Ifølge elevrådsformanden forsøgte eleverne at lufte deres utilfredshed med regeringens sparekrav, som betyder, at der skal spares to procent om året. Sofie Amalie Spies peger på, at gymnasiet har været hårdt ramt af besparelser. Det betyder blandt andet, at otte lærere er blevet fyret, mens der er blevet skruet op for antallet af afleveringer.

- Jeg har haft lærere, som på grund af de her fyringer har været helt vildt kede af det. Lærerne er gået ud fra klasserne. De kommer tilbage og undskylder, men fortæller, at det er rigtig hårdt at være her, siger hun og tilføjer:

- De ved, hvor meget pres, der kommer til at komme på.

Samtidig er skolens elever utilfredse med, at de får fravær fra deres lektioner, hvis de kommer et par minutter for sent på grund af den offentlige transport. Derfor blev de ifølge Sofie Amalie Spies oprørte over, at ministeren ankom til skolen i en BMW med privatchauffør ledsaget af en Porsche.