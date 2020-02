Elg amok blandt forskrækkede skiløbere

Her ses elgen, som sidste weekend overraskede skiløberne nær byen Åre i Sverige.

Elgen stormede ind blandt de chokerede ski-gæster.

- Det gik virkelig hurtigt! siger skiløberen Erik Stark til Expressen.

Det var Eriks hjelmkamera, der fangede den hurtige elg, og som han senere delte på Instagram.

- Jeg måtte stoppe for at lade elgen komme forbi mig, siger han.

Elgen, der kan løbe helt op til 54 kilometer i timen, var centimeter fra de overraskede gæster.

Men selvom det var tæt på at gå grueligt galt, kom ingen af gæster til skade.

Efter at have spurtet igennem menneskemængden, sprang elgen ud over et hegn, og hastede hurtigt videre.

Elgens tilstand er ukendt.