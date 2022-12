Elis juleand tilbagekaldt: - Det lugtede fælt

Beskeder fra fortvivlede danskere, som nu står uden juleand, er væltet ind i Ekstra Bladets indbakke.

Det skyldes, at danske økologiske ænder fra Landting Slot lillejuleaften blev tilbagekaldt på grund af afvigende lugt.

En af dem, som har fået en dårlig and med hjem, er Eli Lassen fra Holte.

- Mit køleskab begyndte at lugte, og jeg tænkte, at det var mærkeligt, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Det plejer at være hendes søn, som står for juleanden.

- Så jeg var ikke klar over, om det måske lugter en lille smule, når der kommer sådan fersk and ind. Det lugtede fælt, siger hun.

Ny plan for julemiddagen

Eli Lassens datter gjorde hende lillejuleaften opmærksom på, at en række ænder var blevet tilbagekaldt.

Der vidste hun, at den var gal, og da hun tjekkede sin egen and, kunne hun rigtig nok se, at den var omfattet af tilbagekaldelsen.

Derfor måtte hun hurtigt lave en ny plan for julemiddagen.

- Jeg har lige drønet hen i Coop 365 og købt to berberieand-bryster, så vi klarer os med dem, fortæller hun.

Hvis man står i samme situation som Eli Lassen, er der måske stadig mulighed for at redde julemiddagen.

Ekstra Bladet talte tidligere på dagen med Salling Group, som oplyste, at mange butikker holder åbent, og at der ikke er meldinger om, at ænder skulle være udsolgt på landsplan.

Juleænder tilbagekaldt

De tilbagekaldte ænder fra Landting Slot er blevet solgt i Kvickly, Superbrugsen, Dagli'Brugsen og i Irma.

Hvis din and ikke har afvigende lugt, kan den dog fortsat tilberedes, lød meldingen fredag.

Herunder kan du se, hvilke ænder der er berørt.